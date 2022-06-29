法首位女國會議長曾居台灣 就任誓言捍衛墮胎權

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（中央社記者曾婷瑄巴黎29日專電）法國國民議會昨天投票選出首位女性議長布勞恩-皮維。她在演說中表示，這是法國兩性政治平等的里程碑，並說堅決捍衛墮胎等女權。從政前，她曾隨丈夫外派，居住過台灣。

法國下議院國民議會第16屆立法會28日投票選出議長，由執政黨共和前進（LREM）提名的布勞恩-皮維（Yaël Braun-Pivet）以242票打敗左翼聯盟「新民眾生態和社會聯盟」（NUPES）等對手，成為法國首位女性議長。

布勞恩-皮維昨天傍晚於國民議會發表第一次演說。她表示：「男女平等的道路是多麼漫長和崎嶇…人在法律上生而自由且平等。你們今天讓我做議長，就是釋放了新里程碑的訊息。」

她認為女性「不需模仿或採取男性的模式，也能在政治上獲得成功」。

由於美國出現墮胎權遭推翻爭議，布勞恩-皮維特別指出自己是「自願終止妊娠」（IVG）的捍衛者，「作為女性，我的信念是我們應共同確保這些權利永在」。

不過2018年美國密州立法禁止婦女懷孕15週後墮胎，使大法官決定重新檢視法案後，布勞恩-皮維拒絕把墮胎權寫入法國憲法緒言一事也被翻出，她當時的說法是，「不需擴散恐懼」。

布勞恩-皮維過去為刑事律師，曾隨任職萊雅集團（L'Oreal SA）高層的丈夫派駐台灣與日本7年。2012年回國後，成為法國非政府組織（NGO）「愛心食堂」與收容中心的免費顧問。

5年前還是完全政治素人的布勞恩-皮維，踏入政壇後便一路平步青雲。

2016年她加入共和前進並於隔年當選國會議員，更出任法律委員會主席。儘管起初沒有從政經驗不被看好，但5年後她以能力服眾，獲一致認可，自此成為國民議會不可忽視的人物。

2018年法國總統馬克宏親信班納拉（Alexandre Benalla）擅用警察配備毆打遊行抗議者案件引發眾怒，布勞恩-皮維出任調查委員會主席，使她知名度提升，卻也遭到反對黨與輿論炮轟，指控她偏袒總統府。

布勞恩-皮維祖父母為斯拉夫、波蘭與德國猶太人移民，1930年代拿著觀光簽證逃難至法國。有人讚賞她為人「熱情」、「正直」，也有人形容她「人太好」。對此，她回應：「我不是那種很難搞或獨裁的人。」

反對黨批評她缺乏「足夠的高度」，支持者則說分裂議會正好需要一位「穩定、具有經驗與分享精神」的人。

面對反對派極右翼國民聯盟（RN）與激進左翼不屈法國（LFI）的強勁勢力，布勞恩-皮維未來考驗不容小覷。對此，她表示將採取「傾聽與共同創造的新工作方式」。（編輯：馮昭）1110629