土耳其大選倒數6個月 頭巾議題成關注焦點

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（中央社伊斯坦堡9日綜合外電報導）再過6個月就是土耳其大選，具伊斯蘭宗教色彩的執政黨下週將向國會提出憲法修正案，保障婦女在工作及日常生活中佩戴頭巾的權利，使得這項具有爭議性的問題重回檯面。

法新社報導，土耳其共和國第一任總統凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）約100年前建立現代土耳其時，就曾試圖解決這個問題。

但土耳其人對於頭巾的看法至今仍呈現兩極化，從2020年串流影音平台Netflix影集「命中偶遇」（Ethos）爆紅就能看出端倪。這部影集講述一群土耳其男女跨越社會文化藩籬而相遇相知的故事。

一名女性精神科醫師感嘆說：「每一齣劇都必須有位戴著頭巾的女人，這已成為時下潮流。」

土耳其經歷數十年較為世俗的時期後，現任總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）擔任總理和總統的過去20年間，他捍衛保守穆斯林的權利，其中包括戴頭巾的女性。

身為虔誠穆斯林的艾爾段，他所屬的正義發展黨（AKP）是一個具伊斯蘭宗教色彩的政黨，並於2013年廢除禁止女性在政府機關中戴頭巾的規定。

艾爾段常以廢除頭巾禁令為例，說明他的政黨是如何代表虔誠土國穆斯林來反抗各個世俗派政黨。

不過，可能與艾爾段競逐總統大位的共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu），正試圖拉攏艾爾段的核心支持者、爭取艾爾段所屬正義發展黨的部分選票。

基里達歐魯先前曾提法案來保障戴頭巾的權利，藉此減少選民對於共和人民黨可能恢復禁令的疑慮。

他坦承，世俗派的共和人民黨在推行頭巾限制方面，「過去曾犯下錯誤」，但如今希望把女性在學校和工作中戴頭巾的權利寫入法律。（譯者：張茗喧/核稿：陳彥鈞）1111209