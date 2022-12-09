紐時員工因調薪未談妥罷工 暫由非工會成員出報

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（中央社紐約8日綜合外電報導）「紐約時報」上千員工因在新一輪合約談判中未能與資方就調薪達成協議，午夜展開24小時罷工，這是紐時40多年來首次出現這類勞工行動。社方表示，今天將暫由非工會成員出報。

法新社報導，代表罷工員工的紐約新聞工會（NewsGuild of New York）指出，主要癥結在資方不願依通膨水準調升薪資；此外，醫療保險、退休福利和疫情緩和後重返工作崗位的政策，也都是爭執所在。

紐約新聞工會今天在推特留言說：「1100名以上紐約時報員工現在正式罷工，這是紐時40年來首次出現這種規模的罷工。」

紐時播客製作人黎特（Phoebe Lett）推文說：「必須和將近1200名同僚站在一起，令人心碎。同僚們為了報社好，犧牲了一切。他們恭敬地請求報社展現對我們的重視，但結果我們還是到此地步。」

工會方面表示，會員們「願做一切必要的事，以使大家有個比較好的新聞工作環境」。

紐時在一則有關罷工的報導中說，未加入工會的新聞人員將負責製作今天的新聞報導。

紐時新聞部共有1800名以上員工，總編輯周看（Joe Kahn）在發給員工的電郵中說：「我們今天將作出札實的報導…但會比平常困難一點。」

根據上述有關罷工的報導，紐約時報和紐約時報協會（The New York Times Guild）之間的合約2021年3月到期，此後雙方進行了大約40次談判以討價還價。

紐時表示，願在新合約一批准即為工會會員調薪5.5%，然後在2023年和2024年再調薪3%，同時為合約到期後並未調薪提供4%回溯獎金以作為彌補。

工會則建議，在合約批准後即調薪10%，2023年和2024年調薪5.5%，然後發放8.5%回溯獎金。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1111209