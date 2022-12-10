日本民眾新年行動不再受限 專家籲做好自主防疫

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（中央社東京10日綜合外電報導）日本政府COVID-19防疫對策分科委員會已彙整今年新年假期相關防疫對策，不像過去兩年限制民眾行動自由、籲請避免外出或參加餐會，改為呼籲做好自主防疫。

日本新年假期從12月底到隔年1月初止，每日新聞報導，防疫分科委員會12月9日彙整今年新年假期防疫對策，包括在返鄉過節前先篩檢、及早接種針對Omicron變異株的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗等。

跟過去兩年不同，分科委員會今年並未籲請民眾避免返鄉及舉行尾牙餐會。

分科委員會指出，接近年底隨著新增確診病例增加，可能會壓迫保健所及醫療機構量能。因此，建議民眾定期開窗讓空氣流通，並事先購買快篩試劑及退燒藥。

分科委員會過去兩年認為新年假期會增加疫情擴散風險，所以都呼籲民眾慎重以對，避免返鄉出遊等活動；雖然預料日本今年年底時的感染水準仍處於高檔，但已非去年新變異株剛進入境內的情況。

TBS電視台報導，分科委員會會長尾身茂說，完全以抑制感染為目的的時代已經過去，希望大家都能充分利用至今獲得的知識，努力做好自主防疫。

分科委員會今年不再限制民眾行動自由，改以委由個人判斷的形式來採取防疫對策。

日本政府厚生勞動省統計，日本全境今天共新增13萬5761例確診病例，其中有1萬4558例在東京。（譯者：黃名璽/核稿：陳正健）1111210