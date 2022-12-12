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解決勞力短缺問題 德國聚焦移民與女性勞動率

2022/12/12 08:35
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（中央社波茨坦11日綜合外電報導）德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，為避免未來幾年出現勞力短缺及公共養老金制度危機，德國應吸引更多外國勞工，並讓女性和高齡人口更易於就業。

路透社報導，蕭茲週末期間在柏林附近的波茨坦（Potsdam）一場公民論壇上表示，政府已經在努力吸引外國勞工，好讓德國的經濟體「繼續前進」。

德國急需歐洲聯盟之外的勞工，正尋求對這些對象開放國內就業市場，並於上個月同意移民法改革計畫。

蕭茲表示，這意味著政府或許不需要在2025年任期結束之前，大幅提高退休金繳費金額。

根據馮克媒體集團（Funke）刊出的採訪內容，蕭茲表示，政府同時希望看到女性勞動比率上升。目前德國有72.1%的女性就業，相較於瑞典的85.3%。

蕭茲說，讓更多人工作到法定退休年齡，這很重要，「但目前這對許多人來說很困難」。

德國統計局上週表示，烏克蘭移民的關係，今年德國人口可能會增加100萬來到8400萬人。德國統計局並說，如果移民數量高，到了2070年德國人口可能會達到9000萬人。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1111212

#蕭茲
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德執政黨議員：德對中政策轉向 官方文件首提台灣 德總理蕭茲籲別製造新冷戰 盡力打造夥伴關係
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