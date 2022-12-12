極右組織密謀推翻政府 德國擬收緊槍械管制

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（中央社柏林11日綜合外電報導）德國內政部長在今天刊出的採訪表示，在破獲極右翼組織涉嫌暴力推翻政府並任命一位王室成員擔任國家領導人的密謀後，德國計劃收緊槍枝管制法。

路透社報導，德國警方上週逮捕25人涉嫌參與推翻政府的陰謀，事件震驚這個歐洲最穩定民主國家之一的許多人。

檢察官表示，許多被捕人士是極右派組織「帝國公民」（Reichsbuerger）的成員。該組織不相信現代德國國家的存在。

德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）接受「週日畫報」（Bild am Sonntag）採訪時警告，「帝國公民」對德國的威脅日益增加，它的組織成員過去一年增加2000人，達到2萬3000人。

費瑟說：「這些人不是無害的瘋子，而是恐怖分子犯嫌，現正遭羈押。」

德國檢方表示，犯嫌中不乏持有武器並知道如何使用的人。他們曾試圖招募現役和退役軍人，並儲備武器。

「週日畫報」引述費瑟說：「我們需要各有關單位施加最大壓力收繳他們的武器，這正是政府很快就會進一步收緊槍枝管制法的原因。」

在這次逮捕行動前，有關單位已從1000多名帝國公民成員手中查扣武器。然而，在私人持槍很少見的德國，據信至少還有500名帝國公民成員有持槍執照。

密謀暴力推翻政府的犯嫌中包含多名高級公務員，如前議員和柏林法官馬薩克溫克曼（Birgit Malsack-Winkemann）等人，這一點尤其震驚許多人。

知情人士告訴路透社，內政部還希望加強對公務員的紀律處分程序，以便在出現嚴重不當行為時可更快速解雇他們或收回他們的退休金。當前這類程序可能耗時數年。（譯者：陳昱婷/核稿：陳亦偉）1111212