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男疑因房屋糾紛開槍釀3死 義大利總理悼友人遇害

2022/12/12 10:27
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（中央社羅馬11日綜合外電報導）義大利1名男子今天疑因住房糾紛在羅馬開槍打死3名女性，並造成另4人受傷，死者之一是總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的友人。

法新社報導，57歲的嫌疑人康皮（Claudio Campi) 使用從靶場偷來的葛洛克（Glock）手槍，在公寓住戶於羅馬北區1間酒吧開會時開槍。

目擊者告訴「義大利廣播電視公司24小時新聞頻道」（Rai News 24），康皮是本地人，和住戶組織一直有糾紛。

「安莎通訊社」（Ansa）則引述另1名目擊者報導：「他進來之後關上門，大叫『我要把你們全都殺了』，之後就開始開槍。」

路透社報導，警方已逮捕這名57歲男子。

法新社提到，康皮11月曾在自己的部落格發表文章，描述他與公寓管理人員關係不睦，指控他們試圖強迫他搬離住處。

這起槍擊造成3名女性傷重不治，包括50歲的葛利沙諾（Nicoletta Golisano），育有1名10歲男孩的她是以財務主管的身分出席住戶會議。

梅洛尼在臉書透露與葛利沙諾是朋友，並向這位「對人關懷備至的母親、真誠謹慎的朋友、堅強而脆弱的女性」致敬。梅洛尼說，凶手已經被捕，希望「正義能迅速伸張」。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1111212

#梅洛尼
#康皮
#葛利沙諾
梅洛尼
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