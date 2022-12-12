塔塔搶搭iPhone熱 傳將在印度開100家蘋果專賣店

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（中央社印度班加羅爾12日綜合外電報導）印度「經濟時報」（Economic Times）今天引述2名知情人士說法報導，事業版圖橫跨鹽業到軟體的印度塔塔集團，計劃在全印度開設100家專賣美國蘋果公司產品的商店。

路透社報導，塔塔集團（Tata Group）旗下負責經營消費電子產品連鎖店克羅馬（Croma）的零售商Infiniti Retail，將成為蘋果公司（Apple Inc.）授權的經銷商，並將在購物中心、商業街和社區地點開設商店。

一名知情零售業顧問告訴經濟時報，塔塔已經開始與高級商場和商業街討論店面租賃事宜，且租約包括商場附近不能開設哪些品牌和商店等細節。

蘋果和塔塔集團沒有立即回應路透社尋求評論的致電與電子郵件。

不到2週前經濟時報才報導，塔塔集團正在協商以最多500億盧比（約新台幣185億元）買下台灣緯創在印度唯一製造廠。緯創是蘋果產品在印度的最大製造商之一。

彭博（Bloomberg News）則早在9月報導，塔塔與緯創正討論成立合資公司在印度組裝蘋果智慧手機iPhone。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1111212