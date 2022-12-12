與美在土耳其持續接觸 俄批華府無建設性作為

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（中央社莫斯科12日綜合外電報導）俄羅斯今天指控美國對於在土耳其伊斯坦堡舉行的外交談判沒有採取具建設性作為，不過強調，就這類接觸而言，伊斯坦堡有其便利性。

路透社報導，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）、俄羅斯對外情報局（SVR）局長納雷什金（Sergei Naryshkin）上個月在土耳其首都安卡拉會談，引發外界揣測莫斯科和華府有談判的祕密管道。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）上週表示，上述會談由美國總統拜登提出，而中情局和俄羅斯對外情報局一直有進行接觸。

俄羅斯副外長維爾新尼（Sergei Vershinin）和美國駐土耳其大使館表示，俄、美外交官9日就諸如簽證等技術問題在伊斯坦堡進行會商。

國營俄羅斯新聞社（RIA Novosti）引述維爾新尼說：「伊斯坦堡是進行這類接觸的方便場合。我可以說任何接觸都有用，不過遺憾的是，沒有看到美方為達成具體成果而採取具建設性作法。」

自從俄羅斯於2月24日侵略烏克蘭以來，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）就成為俄羅斯這一邊和烏克蘭及西方那一邊的主要調停人。外交官表示，尤其在俄羅斯併吞的克里米亞半島（Crimea）上一處海軍基地上個月遭遇無人機攻擊後，艾爾段扮演關鍵角色，說服蒲亭重回聯合國斡旋的黑海穀物協議。

儘管莫斯科和華府公開詆毀對方是全球穩定的主要威脅，雙方仍在諸多層面上保持接觸。

除了上述中情局和俄羅斯對外情報局會談之外，兩國大使館也起相關作用，雙方外交官也在土耳其進行接觸。俄羅斯聯邦安全局（FSB）展開換囚談判，兩國軍事首長也在出現危機的時候進行溝通。

聯合國人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）11月1日在路透社活動中披露，恢復俄羅斯化肥原料氨氣經由通到烏克蘭黑海港口管線出口的協議「非常接近」達成，強調此一協議比確保穀物出口「幾乎更重要」。

在伊斯坦堡與土耳其會談後，維爾新尼表示，土耳其在穀物協議中扮演積極角色。

他說：「有關化肥氨氣出口，我們必須針對商業部分進行討論。俄羅斯是氨和其他化肥的最大生產國之一。」（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1111212