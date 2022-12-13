馬斯克發推文籲起訴佛奇 白宮批涉及人身攻擊

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）昨天在推特發文，呼籲就美國傳染病專家佛奇處理COVID-19疫情的做法起訴他，白宮今天譴責馬斯克這番言論，稱這是非常危險的人身攻擊。

法新社報導，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在回應馬斯克週末瘋傳的推文時說：「這些是非常危險的言論，我們看到的是人身攻擊。」

她說：「這些言論令人厭惡且與事實脫節。」

美國2020年年初爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）時，佛奇（Anthony Fauci）率領政府因應疫情，成了許多右翼人士的仇恨對象。

推特（Twitter）老闆馬斯克昨天發推文除了敦促懲罰佛奇，說「我的人稱代名詞是起訴/佛奇」，也嘲諷跨性別與非二元性別族群偏好使用的代名詞。

馬斯克也上傳一則迷因圖，顯示佛奇俯身貼在美國總統拜登耳邊跟他說，「再封鎖一次，我的國王」，顯然是在批評疫情爆發第一年，政府對美國部分地區採取的疫情減緩措施。

包括前總統川普在內，保守派人士在抨擊政府抗疫行動時將佛奇列為指責對象，佛奇因此面臨死亡威脅，政府也加派保鑣保護他的安全。

尚皮耶說：「我們看到對佛奇博士與其他公衛專家發出的人身攻擊是非常危險的。」

「佛奇博士曾在7位共和黨和民主黨總統任內服務過。我們不能忘了這點…從HIV愛滋病到COVID-19，他對傳染性疾病的付出拯救了無數人的性命。」

「我應該說，我們很幸運有他，他將他的職涯、人生與卓越的才能獻給了美國的公共衛生。」

共和黨人在COVID-19疫苗、強制佩戴口罩措施等防疫議題上與這位頂尖免疫學家爭論不休，他們已矢言明年1月掌控聯邦眾議院時將好好審問佛奇。

現年81歲的佛奇將在本月卸下拜登首席醫療顧問，以及他自1984年以來一直擔任的美國國家過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）院長職務。

佛奇11月可能是最後一次在白宮露面時，批評網路上出現愈來愈多糟糕的醫療建議，稱在領導美國對抗COVID-19疫情時，他覺得最困難的挑戰是美國政治路線兩極化。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1111213