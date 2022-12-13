接種COVID-19疫苗死亡 日本同意給予5人補償金

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（中央社東京13日綜合外電報導）日本政府厚生勞動省防疫專家分科委員會同意就接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗後死亡的5例個案，給予救濟補償金。

日本讀賣新聞報導，從日本政府開打COVID-19疫苗以來，累計至今共15例死亡病例獲政府同意給予補償金。

厚生勞動省表示，這5例死亡個案分別是26歲女性接種疫苗後因蜘蛛膜下腔出血等症狀死亡；95歲女性因急性冠心症死亡；另外3人因腦梗塞等症狀死亡。

防疫專家分科委員會表示，無法否定接種疫苗後的症狀是由接種疫苗所引發，因此同意5人遺屬所提出的救濟補償請求。

ABEMA TIMES報導，這是日本政府首度給予20多歲死亡病例補償金。

另外，富士新聞網報導，日本政府COVID-19防疫分科委員會會長尾身茂12月10日傍晚出現輕微倦怠感症狀，12月12日接受PCR篩檢後確診感染COVID-19。

尾身茂11月12日完成第5劑疫苗接種，目前症狀只有喉嚨不適。他在出現症狀前曾在12月9日出席防疫分科委員會會議，並在結束後參加記者會。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1111213