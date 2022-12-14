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烏俄換囚 64名烏克蘭人與一名美國公民獲釋

2022/12/14 21:31
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（中央社基輔14日綜合外電報導）烏克蘭今天表示，烏國與俄羅斯軍隊之間最新一次換囚行動，已確保一名美國公民以及64名烏克蘭軍人獲得釋放。

法新社報導，烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在社交媒體上稱：「在頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）作戰，特別是參加巴赫姆特市（Bakhmut）保衛戰的64名烏克蘭武裝部隊士兵，正在回家。」

「一位協助我們人民的美國公民穆瑞克齊（Suedi Murekezi），也有可能獲釋。」

俄羅斯國營的塔斯社（TASS）曾經報導，穆瑞克齊於6月在烏東頓內茨克地區被捕，並被控參加反俄抗議活動和煽動「種族仇恨」。

塔斯社援引其律師的話說，穆瑞克齊出生在盧安達，1994年隨家人移民美國。律師稱，穆瑞克齊在赫松市（Kherson）一家夜總會工作，並否認其委託人是一名戰鬥人員。

俄軍2月入侵烏克蘭後不久便占領赫松市，烏克蘭軍隊於今年秋天奪回該市。從那時起，當地經常遭到俄羅斯砲擊。

烏克蘭官員稱，自赫松市被奪回以來，戰鬥重心一直在頓內茨克州，俄軍數月來一直試圖奪下巴赫姆特。（譯者：楊明暐/核稿：何宏儒）1111214

#穆瑞克齊
#烏克蘭
#美國
葉爾馬克
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