歐盟同意第9輪制裁俄羅斯 追加200個人與實體

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（中央社柏林15日綜合外電報導）歐盟今天同意就烏克蘭戰爭對俄羅斯實施新一輪制裁。歐盟東歐會員國鷹派領導人曾抱怨若干國家試圖淡化這些制裁。

歐盟執委會上週提議對俄羅斯實施第9輪制裁，包括將「近200」個人和實體列入黑名單、制裁3家俄國銀行，遏制對俄羅斯礦業投資，並禁播更多俄羅斯電視頻道。

面對俄羅斯對烏克蘭發動砲擊，歐盟還希望禁止向俄羅斯和伊朗供應無人機發動機。伊朗提供莫斯科在攻擊中使用的可攜彈頭無人機。

包括比利時和荷蘭在內的沿海國家，要求豁免先前針對俄羅斯肥料生產商的制裁後，批准制裁方案一度遭到擱置。波蘭和立陶宛則對此持反對立場。

官員指出，在布魯塞爾舉行的歐盟領導人峰會場邊達成了妥協協議，制裁措施將在16日正式確認。

歐盟輪值主席國捷克在推特發文表示：「歐盟各國代表原則上同意對俄羅斯制裁方案，作為歐盟繼續支持烏克蘭的一部分。」

外交官表示，經過爭論後，協議中包含對「糧食安全和肥料」的部分豁免。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）抱怨，新的制裁方案「錯失一個良機」。他在推特發文說，「很遺憾我們竟花這麼多時間討論減損，而非更強力的制裁」。

從俄羅斯在2月全面入侵烏克蘭以來，歐盟已經實施8波前所未有的制裁，包括對俄羅斯相當關鍵的石油出口。（譯者：林沂鋒/核稿：戴雅真）1111216