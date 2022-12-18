印中邊界衝突 印度評論人士籲升高對中壓力

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（中央社記者林行健新德里18日專電）印中邊界新一次衝突持續在印度發酵，印度評論人士呼籲新德里提升對中國軍事、外交及地緣政治壓力，讓中國感到「痛」，進而停止侵犯行為；學者普遍預料，類似邊界衝突未來還會持續上演。

中國人民解放軍9日在阿魯納查省（Arunachal Pradesh）達旺（Tawang）地區試圖越過中印實際控制線（LAC），遭遇印方阻攔，雙方發生肢體衝突，各有數人受傷，疑似兩軍打鬥影片在網路流傳，但未獲官方證實。

這是繼2020年6月印中士兵在拉達克地區（Ladakh）加萬谷（Galwan Valley）發生鬥毆以來，再次發生嚴重流血衝突。

印度智庫塔克夏許拉研究所（Takshashila Institution）所長派伊（Nitin Pai）今天在「印度時報」（Times of India）發表文章說，最新衝突顯示，新德里必須提升對北京的軍事、 外交及地緣政治壓力，直到北京改變戰略盤算。

派伊指出，習近平政府可能認為今天的中國已可憑藉軍事力量改變周邊現狀，這種作法在南海得逞，在印度洞朗（Doklam）、加萬谷等邊界地區也得到某程度的成功。

他說，北京這次企圖在達旺重施故技，藉以對印度政府施壓，推進政治或經濟目的。因應這種策略，新德里短期應以「不可預測」的方式在前線對抗，長期來看，則是追求經濟成長，在地緣政治上成為中國的抗衡點。

派伊說，印度政治及外交部門不應一味追求與中國達成「雙邊降低衝突」，而是加強邊界部署，讓北京體認到印度軍事對抗的決心，進而重新考慮是否要在台灣海峽應付美國之際，在印度另闢戰線。

他也建議，印度在外交上應停止支持中國提出的倡議，包括在上海合作組織（SCO）、金磚國家（Brics）、「亞洲基礎設施投資銀行」（AIIB）等，並大膽加入抗中聯盟。

派伊寫道：「新德里必須以最強的劑量讓中國感到痛，直到北京改變作法為止。」

尼赫魯大學中國與東南亞研究中心教授狄伯杰（B. R. Deepak）在印度「週日衛報」（Sunday Guardian）撰文表示，雖然達旺衝突發生後，印中雙方互指對方不是，但根據網路上流傳的影片，中方士兵顯然跨過了石牆來到印度這邊，而中方的「主動出擊拆除印軍工事」說法，等同承認越界。

他指出，中國相信擁有力量優勢，印度難以與中國進行低強度對抗及全面衝突，因此在邊界實施了「切香腸」戰術，但印度這邊也已作好準備，因此類似事件未來還會在兩國超過3200公里的邊界繼續上演。

印度News18新聞網站則刊出印度國際關係學者德威維迪（Manan Dwivedi）與納揚（ Shonit Nayan）的文章，認為達旺衝突可能是中方對印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）稍早前視察當地的回應。

文章也指出，中國早年被西方列強侵略的「國恥」、以及西姆拉會議（Shimla conference）遺留下來的歷史爭議，也可能是造成中國今日在邊界侵略性態度的原因之一。

兩人寫道，阿魯納查省是印度飛彈及防空部隊可部署的最靠近中國的地區，使中國如坐針氈，印中兩國對邊界認知的不同，將使邊界對峙愈演愈烈。（編輯：林憬屏）1111218