印中邊界新衝突之際 印度最強國造驅逐艦服役

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（中央社記者林行健新德里18日專電）在印度與中國再次發生邊界衝突之際，印度匿蹤飛彈驅逐艦莫爾穆高號（INS Mormugao）正式服役，印度國防部長辛赫表示，印度洋的安全攸關印度利益，莫爾穆高號作為最強國造軍艦之一，將可顯著提升印度海上力量。

服役儀式今天在孟買海軍船塢舉行，這是印度第2艘維沙哈巴南級（Visakhapatnam Class）匿蹤飛彈驅逐艦，同級首艦維沙哈巴南號去年11月服役。

辛赫（Rajnath Singh）出席服役儀式時說，印度的利益與印度洋息息相關，印度海軍在安全事務上的角色也逐漸吃重，維沙哈巴南級驅逐艦作為印度最強驅逐艦軍艦之一，將可顯著提升印度海上力量。

他指出，全球化時代，世界大部分國家在貿易上互相依賴，因此海上航線安全、以法治為基礎的自由航行權，對世界穩定、經濟發展的影響也愈發重要。

維沙哈巴南級驅逐艦是由印度海軍設計局設計、國防部附屬馬薩岡造船廠（Mazagon Dock Shipbuilders Limited）建造，全系列共有4艦，在印度政府自給自足政策下，船身以印度國產鋼材打造，約有75%的零配件為印度國造。

莫爾穆高號艦身長163公尺、寬17公尺，排水量7400噸，以4台燃氣渦輪引擎推動，航速可達30節，透過低雷達反射截面積的艦體造型，強化了匿蹤能力，號稱是印度當今最強戰力最強國造軍艦之一。

印度國防部資料顯示，莫爾穆高號配備有布拉莫斯（BrahMos）面對面飛彈、中程面對空飛彈以及先進雷達與聲納系統，具備反潛戰術能力，還能在核生化戰（NBC）環境下作戰。

莫爾穆高是印度果阿市（Goa）一座海港的名字，莫爾穆高號於2015年6月安放龍骨，2016年9月下水，2021年12月19日進行了首次海上航行測試。

這艘軍艦是在印度與中國再度爆發邊界衝突之際服役。根據印方說法，數百名中國士兵9日在阿魯納查省（Arunachal Pradesh）達旺（Tawang）地區試圖越過中印實際控制線（LAC），遭遇印方阻攔，各有數人受傷。

對印度而言，除了陸地上的威脅之外，中國在南海與印度洋的擴張與部署同樣堪憂。

另方面，「今日印度」（India Today）電視台最近也引述國防官員報導，即將服役的「烈火-5」（Agni-5）地對地洲際彈道飛彈，經以複合材料替換彈體鋼鐵之後，成功減重約2成，射程自原本的5000公里延長至7000公里。

「烈火-5」射程遠足以打擊中國大部分重要城市，但印方官員強調不會作出「第一擊」。（編輯：馮昭）1111218