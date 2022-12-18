日本東海道新幹線停電 列車停擺約4小時

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（中央社東京18日綜合外電報導）日本東海道新幹線今天下午1時左右停電，造成往來東京站到新大阪站雙向列車停駛，影響不少旅客既定行程。工作人員最後在下午5時完成搶修，並在確認安全無虞後恢復全線通車。

日本朝日新聞報導，JR東海公司表示，往東京方向列車先在下午1時18分恢復電力、1時22分重啟列車行駛，但之後在愛知縣安城市發現反向線路設備異常，認為有必要進行維修，所以在下午1時41分再度雙向停駛，並從下午3時30分開始搶修作業。

一列要前往名古屋站方面的新幹線列車，因停電暫停在濱松站，車上乘客表示，下午2時40分左右，列車廣播說可能要花超過兩個小時才能復駛，有乘客聞訊後發出哀鳴。

計畫到名古屋聽男偶像團體演唱會的女性乘客說，目前是趕不上開場了，但希望最後還能到現場聽部分演唱會。

日本放送協會（NHK）報導，從直升機拍攝到的畫面，可以看到幾名工作人員在新幹線軌道區進行維修的樣子。

事發當下正搭乘開往新橫濱站方向新幹線列車的NHK職員說，大約在接近下午2時左右，列車通過愛知縣的三河安城站附近時，車廂內部照明突然變暗，轉眼間列車速度就變慢。

這名職員說，雖然對車廂內突然變暗且列車停止感到驚訝，但車廂內部卻相當平靜。

另外，列車停駛期間，可以看到東京站的東海道新幹線月台兩側都有列車停靠，不少乘客站在月台上候車。MBS NEWS報導，下午4時40分左右，新大阪站內擠滿等待新幹線復駛的人潮。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1111218