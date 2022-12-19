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加拿大警方：多倫多郊區驚傳槍擊案 凶嫌在內6死

2022/12/19 16:02
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（中央社蒙特婁18日綜合外電報導）加拿大警方表示，多倫多郊區的一幢公寓大樓今天晚間發生槍擊案，有5人遭到槍殺身亡，另有1人受傷，這名凶嫌隨後被警方擊斃。

法新社報導，血案發生地點在多倫多以北約30公里旺市（Vaughan）一幢公寓大樓的數戶住宅內。當地警察局長麥克斯溫（Jim MacSween）告訴記者，嫌犯在與執法人員駁火後遭到擊斃，唯一一名傷者則已送醫治療，目前沒有生命危險。

麥克斯溫說，警方傍晚獲報後趕往槍案現場，「警員才剛到達，就看到…駭人的場面，多名受害者都已身亡。」

目前警方正在調查犯案動機，以及受害者與男性嫌犯之間是否有關係。據稱嫌犯是單獨犯案，並無共謀。

加拿大媒體稱，案發後現場居民立即被疏散，數十輛救護車和大批警察趕到現場處理。

雖然加國的大規模槍擊事件較鄰國美國少得多，但由於槍枝暴力案件激增，促使加國立法禁止銷售、購買或轉讓手槍。

2020年4月，一名偽裝成警察的槍手在東部諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）殘忍殺害22人，釀成加國最嚴重的大規模槍擊事件。隔月，加國宣布禁止1500種軍用級或攻擊型槍枝。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1111219

#麥克斯溫
#加國
#加拿大
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