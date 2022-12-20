譴責日本新安保戰略 北韓揚言採取軍事反制

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（中央社首爾20日綜合外電報導）北韓中央通信社報導，北韓今天譴責日本新版安保戰略，稱其從根本上改變了區域安全環境，並警告將透過相關行動表明日本的選擇有多麼「錯誤」和「危險」。

路透社報導，北韓外交部發言人透過北韓中央通信社（KCNA）發布聲明做出上述表示。聲明中也提到：「日本預計採取的新安保戰略，形同坦承日本具有先發制人打擊他國的能力，恐替朝鮮半島和東亞地區帶來嚴峻的安全危機。」

由於地區局勢緊張及俄羅斯入侵烏克蘭引發戰爭憂慮，日本近日公布新版「國家安全保障戰略」（NSS），這是第二次世界大戰以來最大規模的軍事部署。

北韓外交部發言人表示，日本的新政策已令區域安全環境「發生根本性變化」，譴責此舉不僅違反「聯合國憲章」（U.N. Charter），也是對國際和平的「嚴峻挑戰」。

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他還說：「我們明確重申，我們有權採取大膽、果斷的軍事措施，來保護我們的基本權利…以因應複雜的區域安全環境。日本很快就會不寒而慄地發現，他們做了一個明顯是錯誤且非常危險的選擇。」

日本政府16日在臨時內閣會議上通過新版安保戰略等安保3文件，內容載明將擁有可攻擊敵方飛彈基地的「反擊能力」，2026年度起將陸續部署長程彈道飛彈，這是二次大戰後日本安全保障政策的大轉變。（譯者：張茗喧/核稿：劉文瑜）1111220