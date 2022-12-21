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繼續援烏抗俄 世界銀行批准追加187億元

2022/12/21 18:22
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）世界銀行今天表示，已經批准對烏克蘭提供新的6.1億美元（約新台幣187億元）方案，融資目的是在戰爭肆虐下，維持基本服務和支持醫療保健。

世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）在聲明中說，這是因為俄羅斯入侵「繼續造成毀滅性的經濟和人道主義後果」。

他說，戰爭已經打擊烏克蘭的衛生部門、至關重要的能源基礎設施以及運輸網絡。

在這筆新增融資中，有5億美元是透過貸款，用來幫助烏克蘭政府支付有關兒童和家庭福利、公務員薪水以及公用事業費用。

世界銀行指出：「維持這些不可或缺公共服務對於限制人力資本損失和戰後重建國家及經濟非常重要。」

世界銀行表示，其餘融資將用於一項計畫，該計畫目的在促進基層醫療照護，並且因應隨戰爭而日增的心理衛生和復健服務等需求。

聲明中說，截至12月初，烏克蘭約有5.5%的公共醫療機構被毀或損壞。

聲明表示，自俄羅斯入侵以來，總部位於華府的世界銀行已調度180億美元緊急融資幫助烏克蘭，其中150億美元已撥付。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1111221

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