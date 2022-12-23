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白宮：北韓出售武器給俄傭兵組織瓦格那集團

2022/12/23 04:10
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）白宮今天表示，北韓已交付武器給俄羅斯傭兵組織「瓦格那集團」（Wagner Group），該組織獨立於俄羅斯國防機構，目前正帶頭圍攻烏克蘭的巴赫姆特（Bakhmut）。

法新社報導，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）說，北韓上月出售步兵火箭彈和飛彈給瓦格那集團，此舉違反聯合國安全理事會決議，美國將加強制裁瓦格那集團。

柯比告訴記者：「瓦格那集團在全世界尋找武器供應商，以支持它在烏克蘭的軍事行動。…我們能證實，北韓已完成對瓦格那集團的初步武器交付，該集團為這些裝備付費。」

柯比表示，瓦格那集團每月花費超過1億美元在烏克蘭的作戰上，且該組織正逐漸變成一個與俄軍與其他俄國部會競爭的權力中心。

英國外交大臣柯維立（James Cleverly）在聲明中表示，英國同意美方評估結果，亦即北韓為了瓦格那集團交付武器給俄羅斯，此舉違反聯合國決議。

柯維立表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）轉而向北韓求助，「是俄國絕望和孤立的跡象」。

他還說：「我們將與夥伴合作，以確保北韓會因為支持俄羅斯在烏克蘭的非法戰爭而付出高昂代價。」（譯者：楊昭彥）1111223

#瓦格那集團
#柯比
#北韓
柯比
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