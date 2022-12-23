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美國1.7兆美元開支案過首關 眾院須批准防政府停擺

2022/12/23 10:41（12/23 10:54 更新）
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美國聯邦參議院22日通過規模1.7兆美元的年度開支法案。圖為美國國會大廈外觀。（中央社檔案照片）
美國聯邦參議院22日通過規模1.7兆美元的年度開支法案。圖為美國國會大廈外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國聯邦參議院今天通過規模1.7兆美元的年度開支法案，包含450億美元用於援助烏克蘭，以及選舉法改革措施以免去年國會大廈遇襲事件重演。

法新社報導，這項截至2023年9月財政年度的法案現在轉交眾議院，必須在23日午夜前批准，以維持聯邦政府運作，一般認為政府不太可能會在耶誕假期停擺造成嚴重危機。

民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）說：「這項法案通過非常重要，因為有益於各個家庭、退伍軍人、國家安全，甚至是我們民主機制的健全。」

眾議員希望在今天達成共識，不過法案細則引發的角力可能導致他們留在華府，而大規模冬季風暴來勢洶洶，恐會造成華府交通混亂。

眾院未能通過法案呈交總統拜登批准的話，對白宮和國會來說會很尷尬，畢竟近日剛熱烈歡迎烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）訪問華府，並敦促民主黨和共和黨通過法案當中內含的450億美元對烏援助。

不過外界預期法案應該會順利在眾院通過，目前民主黨仍握有多數，不過幾天後第118屆國會上任，將由共和黨掌控眾院。

這項規模龐大的法案涵蓋聯邦政府日常管理幾乎所有方面支出，包括執法、制定外交政策和管理軍隊等。

但同時也具備不太明顯相關的附加經費，例如一項改革措施目的在補強選舉法，以明確表示副總統無權單方面推翻選舉結果。（譯者：盧映孜/核稿：徐 睿承）1111223

#美國
#參議院
#烏克蘭
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