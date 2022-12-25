日本雞蛋時隔9年又見高價 禽流感肆虐影響可能再漲

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日本多處養雞場禽流感肆虐，加上雞飼料價格飆漲，導致雞蛋價位出現時隔9年的新高水準。超市有的一盒（10個）雞蛋加計稅金後約新台幣155元，但也有超市以特價品約新台幣51元吸引顧客上門。中央社記者楊明珠東京攝 111年12月25日

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（中央社記者楊明珠東京25日專電）日本10月底起各地陸續傳出養雞場確診禽流感，須大量撲殺。雞隻數變少，加上飼料等價格上漲，雞蛋價格出現時隔9年的高價位。

日本鹿兒島縣日前傳出南九州市的養雞場雞隻確診H5N1亞型（b分支）高病原性禽流感（HPAI），鹿兒島縣已撲殺這座養雞場約3萬5000隻採卵雞。這是該縣本季發現雞隻確診禽流感的第10個案例。日本中央政府正在釐清雞隻是否確診H5N1亞型（b分支）高病原性禽流感（HPAI）。

日本時事通信社報導，致死率高的高病原性禽流感（HPAI）目前大流行。本月15日青森縣三澤市一座採卵養雞場疑似確診禽流感，展開約137萬隻雞的撲殺作業，是單次撲殺雞隻數量最多的一次。

日本10月下旬首度發現雞隻確診禽流感以來約一個半月之間，撲殺的雞隻總計逾600萬隻。

日本的JA全農（全國農業協同組合連合會）雞蛋行情資訊顯示，雞蛋的批發價基準值（截至本月15日）是平均每公斤280日圓（約新台幣66元，東京地區、M號是帶殼58至64公克），是時隔9年的高價位。相較於去年12月的平均價格貴了3成。

這主要是飼料價格飆漲，加上禽流感疫情頻傳的緣故。若陸續進行大規模雞隻撲殺作業，雞蛋價格可能再漲。

在日本，雞蛋的市價算是比較穩定的，所以有「物價的優等生」之稱。但價格持續上漲，除了因為飼料價格上漲及禽流感疫情，原物料價格上漲以及日圓貶值使得進口物價上漲，也導致蛋價上漲，11月雞蛋的批發價創30年來的新高。

JA全農雞蛋（東京）的資訊顯示，11月平均每公斤（東京地區，M號）的批發價比去年同期上漲26.6%，為262日圓。

日本沖繩時報22日報導，JA沖繩公布蛋價行情（截至20日為止）平均每公斤批發價（M號）是330日圓，比去年同期高110日圓。有雞蛋批發業者表示，如果沖繩縣的禽流感疫情持續擴大，蛋價可能還會上漲。

日本市面上的雞蛋種類多，有的標榜含有特殊營養成分，一盒10個雞蛋售價約570日圓，購買時還需支付一成消費稅，總計每盒約新台幣147元；有的超市業者以雞蛋優惠價吸引顧客上門，一盒才198日圓，但是限期販售。（編輯：馮昭）1111225