台灣蛋價較日本貴？農委會：兩國生產條件不同

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（中央社記者張雄風台北12日電）網傳日本雞蛋價格較台灣便宜，農委會今天回應，台日地理及氣候條件不一，雞蛋因生產規模、生產習慣及民生需求，國情各有不同，所生產農漁畜產品、產量及價格也不同。

近日多個網路社群上比較國內與日本雞蛋價格。行政院農業委員會發布新聞稿表示，蛋雞場2022年統計共約2080場，場均飼養規模不到2.2萬隻，約7成為傳統開放場，加上台灣相較日本位處較炎熱的亞熱帶及熱帶，溫溼度的變化會影響雞隻產蛋率。

農委會補充，各國雞蛋因生產規模、生產習慣及民生需求，國情各有不同，統計台灣今年11月雞蛋批發價格為每公斤新台幣72.5元，同期韓國為78.35元。

此外，受到國際禽流感疫情衝擊下，許多國家雞蛋供應產生影響，美國雞蛋批發價格從今年1月每公斤56.37元，11月已來到169.84元；日本自10月中旬禽流感日趨嚴重，47個行政區中約有23區域為疫區，供應也日趨吃緊，原為雞蛋的出口國家，現也已轉向國外進口，雞蛋的批發價格也較前一季（6至9月）有25%的漲幅。

農委會提到，全球經濟環境雖受疫後經濟影響，但隨著國際相關飼養及生產成本的調整，部分食物類別受到影響。行政院持續以延長黃豆、玉米、小麥營業稅全額免徵等確保民生物資量足價穩。根據統計，台灣2022年食物類CPI年增率約5.18%，日本則為6.20%、韓國為7.54%，相較於鄰近已開發國家較為趨緩。

農委會說，悠關民眾生活所需豬肉屠體價格國內每公斤103.4元，日本價格則為124.7元、韓國129.9元，較台灣高21%與26%；另外，蔬菜、水果及稻米等重要農糧產品價格及市場數據，也較日、韓等已開發國家低近10%至116%不等。

農委會強調，會持續加強禽流感防疫措施及功能，有效降低禽流感入侵及散播風險，提升蛋雞場為非開放式飼養以降低氣候與疫病等因素的干擾，並精進產銷資訊掌握及措施，以確保民生消費無虞及維持蛋價平穩，同時兼顧生產者與消費者權益。（編輯：管中維）1111212