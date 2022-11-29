確保春節雞蛋供應 農委會秋冬專案強化禽流防疫

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年關接近，雞蛋供應的量、價受關注。農委會29日表示，日產已12萬箱，應不缺。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）年關接近，雞蛋供應的量、價受關注。農委會今天表示，日產已12萬箱，應不缺。台北市蛋商業同業公會理事長林天來說，禽流感別擴散很重要。農委會說，秋冬專案強化防疫圍堵中。

春節接近，雞蛋產銷供應量、價格再受關注。農委會副主委黃金城接受中央社記者電話訪問時表示，其實台灣雞蛋消費量近4、5年來明顯成長，5、6年前日需求量約10萬多箱（每箱200顆），近年已達12萬箱左右，且不論家庭消費或是加工需求都有增加。

他說，雞蛋供應的量、價受很多因素影響，而目前產蛋量已增至每天12萬箱，應該不會缺，只要能維持這個產量，春節前也應足以供應。

林天來也說，12萬箱應該足夠，但是重點是禽流感不要擴散，否則會影響供應量，所幸目前都是零星案例。農委會防檢局統計，今年迄今27例，主要是H5N2。

黃金城說，目前歐、美、日的禽流感疫情都在高峰，台灣案例相對處在零星狀態，若是最近新發現的H5N1，現在僅宜蘭一種鴨場確診，另2例從候鳥排遺檢出；防疫之道就是圍堵，目前已在執行秋冬專案，強化各縣市禽場的抽驗比例及訪視，確診就會撲殺處理，以防擴散，唯一會擔心的是小場不通報。

價格方面，他舉例美國1顆雞蛋售價新台幣9元，英國並限量購買，日本則約6元。農委會畜牧處補充，產地價每台斤（10顆）40.5元，一般洗選蛋零售價每顆約6到7元，若是品牌、冷藏或取得驗證的雞蛋，更高一點。

另外，黃金城說，雞蛋價格還受到國際飼料行情影響，今年美國因為乾旱，玉米減產2成，明年狀況還不明，為此，農委會持續跟行政院爭取，期望能跟財政部會商，讓大豆、玉米營業稅減免5%延續到年底之後。

由於蛋雞產業多數為傳統型態，為了讓業者革新設備及管理，以利永續經營，黃金城說，年底前農委會會提出4年期改善計畫，預算約30億、40億元，透過補貼、低利貸款等措施，提升禽場革新比例，且雞糞要天天清理或至少每週要清理1、2次。（編輯：陳清芳）1111129