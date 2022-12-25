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日若增稅補國防費缺口 萩生田：眾院應解散改選

2022/12/25 23:17
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（中央社記者楊明珠東京25日專電）日本首相岸田文雄考慮增稅以因應提高防衛費財源的缺口，日本執政黨自民黨政務調查會長萩生田光一今天表示，如果要增稅，增稅前應解散眾議院改選，由人民做判斷。

日本放送協會（NHK）報導，有關防衛費增額的缺口，日本政府及執政黨自民黨考慮調高法人稅（公司稅）等作為財源，在2024年以後的適當時期增稅。

對此，萩生田今天在富士電視台節目「週日報導THE PRIME」表示，今年7月參議院選舉時，自民黨的政見只有說防衛費將增至國內生產毛額（GDP）的2%以上，並沒說防衛費增加的財源將靠增稅補足。

他說，反對政府突然增稅的作法。如果真的決定要增稅，參考歷屆政府的作法，很明確訂出將增稅方針，一定要由人民做判斷，才能取信於民。亦即，首相應解散眾議院改選。

日刊體育報報導，擁有眾議院解散權的是岸田文雄，萩生田上述發言被認為具有牽制岸田增稅作法的意味。

萩生田是已故首相安倍晉三的心腹，安倍執政時，考慮把消費稅率由8%提高至10%的時程比預定時程延後的情況，或是用途有所變更的情況，曾在2014年12月與2017年10月兩度解散眾議院，舉行改選。

有關防衛費的增額，安倍生前曾言及不靠增稅補足財源缺口，而是要以發行國債因應。

萩生田在自民黨內隸屬於最大派閥「安倍派」，對於目前岸田提出靠增稅補足缺口的想法，自民黨內的安倍派陸續出現反彈聲浪。萩生田主張靠發行國債補足防衛費增額的缺口，但身為自民黨政調會長，需統合黨內的意見。（編輯：馮昭）1111225

#萩生田光一
#自民黨
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