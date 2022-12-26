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俄國恩格斯空軍基地1個月內第2次遇襲 3人喪命

2022/12/26 15:52
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（中央社莫斯科26日綜合外電報導）俄羅斯多家新聞通訊社引述國防部報導，距烏克蘭前線數百公里的恩格斯（Engels）空軍基地今天發生爆炸，3名俄國軍事人員喪命。

路透社報導，這是恩格斯空軍基地本月第2次攻擊事件。

多家通訊社引述俄國國防部報導說：「烏克蘭一個無人飛行載具接近薩拉托夫（Saratov）恩格斯軍事基地時，在低空遭到擊落。」

「由於無人機殘骸墜落，當時在飛機場的3名俄羅斯技術人員受到致命傷。」

這座空軍基地位於莫斯科東南方約730公里的薩拉托夫市（Saratov）附近，曾於12月5日遭受攻擊，俄羅斯表示，烏克蘭無人機當天對兩座俄羅斯空軍基地發動攻勢。

分析人士說，兩座俄羅斯空軍基地接連發生爆炸，對俄國聲譽造成重大打擊，並引發對俄國為何防禦失敗的質疑，當時各界將焦點轉向這場戰爭中使用無人機的狀況。

烏克蘭從未公開聲稱俄羅斯境內的攻擊事件是他們所為，不過基輔當局曾表示，這類事件是俄羅斯入侵烏克蘭的「因果報應」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1111226

#俄羅斯
#恩格斯空軍基地
#烏克蘭
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