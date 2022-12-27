菲船員培訓被指未合規 40萬人恐遭歐盟船舶禁用

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（中央社記者陳妍君馬尼拉27日專電）歐洲海事安全局多年來持續示警，指菲律賓籍船員培訓不符國際標準。若歐盟執委會認同這項調查結果，菲籍船員未來恐將無法在懸掛歐盟旗幟的船隻上工作，40萬人可能受影響。

菲律賓參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）表示，2006年以來，菲國航海人員培訓一直未能通過歐洲海事安全局（EMSA）審核。

菲律賓新聞社（PNA）報導，菲國移工部助理部長班柏利納（Jerome Pampolina）在眾議院聽證會上說，歐洲海事安全局最近一次評估報告認為，菲律賓航海人員培訓有13點缺失，並指出23項不滿之處（grievances），其中包括缺乏培訓設備及教學和評量缺乏一致性。

他表示，今年是歐洲海事安全局要求菲國解決海事教育、培訓和認證體系缺陷的最後期限。

班柏利納說，若歐洲聯盟不再承認菲律賓頒發的「航海人員訓練、發證及當值標準國際公約」（STCW）證書，菲國將必須歷經新一輪評估，並等候歐盟重新承認這項證書。

他表示，菲律賓航海人員可能因此失業，不再有資格在要求具備這項證書的歐盟船舶上工作。但這只是其中最直接的影響，非歐盟國家未來可能也會效法歐盟作法。

菲國中央銀行數據顯示，海上勞工去年匯回65.4億美元（約新台幣2008億元），是菲律賓經濟主要貢獻者之一。

班柏利納說，若菲國證書不再被歐盟承認，這筆匯款將面臨風險，菲律賓航海、人力資源及相關產業工作機會也可能流失。

眾議員薩爾斯達（Joey Salceda）認為，歐盟不太可能禁止菲國船員在懸掛歐盟旗幟的船舶上工作，但部分公司「無疑會認真看待」歐洲海事安全局審核報告。

他表示，若評估結果對菲國非常不利，部分公司「可能會猶豫甚至避免僱用菲律賓人。這一定會損害這個行業的就業機會」。

菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）已下令相關部會遵循歐洲海事安全局調查報告，全力解決報告點出的缺失。

小馬可仕說：「這不是你可以辯解的事情。你遵守（相關標準）。我們必須遵守。這樣我們才能獲得承認。」

他表示：「我們不能讓它像這樣懸而未決。這是我們最後的機會，所以我們必須－我們真的必須把它做好。」（編輯：黃自強）1111227