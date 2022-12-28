韓版印太戰略強調包容原則 將中國列主要合作國家

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（中央社記者廖禹揚首爾28日專電）韓國政府今天公開印太地區外交戰略，其中將中國稱為主要合作國家，旨在發展更成熟雙邊關係。對於戰略是否意圖牽制中國，官員強調包容原則，關注達成印太地區和平繁榮。

韓聯社報導，韓國總統辦公室今天公布名為「自由、和平、繁榮的印度太平洋戰略」最終版本，韓國政府在今年5月召開韓美峰會後著手準備這項「韓版印太戰略」，這也是韓國首次單獨擬定針對區域的外交戰略。

值得注意的是，韓版印太戰略將中國稱為「主要合作國家」，與被認為致力排除中國的美國印太戰略有所區隔。戰略內容指出，為了達成印太地區和平繁榮，與中國追求基於國際秩序且互惠尊重的共同利益，也將實現更健全成熟的韓中關係。

對於外界質疑韓版印太戰略是否意圖牽制中國，韓國總統辦公室高層向媒體表示，拒絕與毗鄰的中國合作不符現實，強調尹錫悅政府的印太戰略主要原則包括「包容」，與排除或牽制特定國家「有一定距離」。

韓國總統尹錫悅11月出席在柬埔寨召開的東南亞國家協會（ASEAN）峰會時曾就印太戰略方向提出自由、和平、繁榮三大願景，以及包容、信賴、互惠三大原則。今天公開的37頁報告就此列出9大重點課題。

9大課題包括建構以規範與規則為基礎的秩序、就法治主義與人權強化合作、強化（核武）非擴散及反恐合作、擴大普遍性安保合作、擴大經濟安保網絡、強化尖端科學技術領域合作與消除區域數位差距、主導氣候變化與能源安保合作、透過增進客製化開發合作夥伴關係、增進相互理解與人文交流。

過去韓國政府外交政策多著重於北韓相關的兩韓及東北亞問題，與其他國家合作往來也多聚焦於經濟貿易，韓國國家安保室長金聖漢說明，這次發表的印太戰略將視野擴大至印太地區，對雙邊、區域及全球問題將更積極強化戰略合作。（編輯：周永捷）1111228