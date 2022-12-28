俄議員於印度度假疑陽台墜死 據稱曾批俄烏戰爭

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（中央社新德里27日綜合外電報導）印度當局今天表示，警方正調查俄羅斯政治人物安托夫（Pavel Antov）與旅伴在豪華旅館內突然死亡的事件；據稱安托夫曾批評俄羅斯對烏克蘭發起的戰爭。

法新社報導，65歲的安托夫原本在印度東部奧里薩省（Odisha）的旅館與另外3名俄羅斯人一起度假，但有人於本月24日在旅館外發現安托夫倒在血泊中的遺體。

安托夫被發現死亡前兩天，他的旅伴之一畢德諾夫（Vladimir Bidenov）在同一家旅館似乎心臟病發作，昏迷後未能挽回性命。

警方表示，他們正檢視監視器畫面，查問旅館員工，同時等待詳細驗屍報告出爐，但目前沒有發現謀殺跡象。

地方警局局長彭迪特（Rajesh Pandit）告訴法新社：「我們正檢驗有關兩名俄羅斯人死亡的所有可能面向。」

他說，畢德諾夫心臟病發，可能是因為大量飲酒和用藥過量。

彭迪特還說：「目前看來，安托夫似乎是從旅館陽台意外跌落。他可能是因為朋友喪命而心煩意亂，走到陽台上，或許從那裡摔死。」

他說，安托夫和朋友們於12月中旬抵達奧里薩省，先遊覽了數個景點，然後於上週入住拉耶加達（Rayagada）的旅館。

警方也盤問了兩名陪伴安托夫等人的當地旅遊業者，以及參加這次旅程的另外兩名俄國人。

安托夫是俄羅斯執政黨「團結俄羅斯黨」（United Russia Party）一員，自2018年起擔任莫斯科以東150公里一個地區的地方議會議員。

他在從政之前，創辦了食品加工公司Vladimirsky Standart，在2019年被「富比世」（Forbes）雜誌俄國版列為俄國最富裕的議員和高階官員。

今年6月，俄國媒體指稱安托夫在通訊軟體WhatsApp發送訊息，內容稱克里姆林宮用飛彈轟炸烏克蘭是「恐怖主義」。安托夫則在俄國社群媒體VK上否認寫過這樣的訊息，堅稱他支持俄國對烏克蘭發起的「特別軍事行動」。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1111228