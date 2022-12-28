北韓趁疫情發展武器 2023料持續文攻武嚇

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾27日綜合外電報導）全球2022年籠罩在COVID-19疫情與俄烏戰爭的陰影之下，讓國際對北韓施加的微弱壓力變得更加零碎時，北韓持續發展飛彈計畫，並往恢復測試核彈的方向邁進。

路透社報導，北韓5月首度承認爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，延長早已嚴格執行的邊界封鎖等防疫措施，不讓國際與北韓接觸並造成經濟困境，卻未減緩武器測試速度。

在缺乏篩檢與獨立監督的情況下，外界無從證實北韓真實的疫情嚴重程度為何。

前美國外交官李維亞（Evans Revere）說，今年有最明確的證據顯示，北韓現在視自己是永久的核武強權，且平壤當局無意與美國進行非核化會談。

他說：「談到北韓威脅時，我們現在進入危險未知領域。北韓非核化的可能性已消失殆盡。」

北韓恢復試射洲際彈道飛彈，為2017年來首見，成功發射巨大的火星-17（Hwasong-17）新型洲際彈道飛彈。火星-17的射程據信可達到美國任何地方。

平壤當局今年也推出一系列性能增強的短程飛彈，稱這是部署戰術核武策略的一環。

北韓也準備重啟已關閉的核試地點，代表可能自2017年來首度再試射核彈。

分析人士說，當全球的焦點被疫情與俄烏戰爭拉走，加上華府與北京之間的競爭變得日益激烈時，北韓測試武器似乎是為了取得真正的進展，以增強北韓的軍力。

倫敦國王學院（King's College London）的北韓專家巴奇可帕爾多（Ramon Pacheco Pardo）說：「北韓至少可以假裝願意對話，但情況不是這樣。我覺得金氏政權只是想提升軍事力量，無論會有什麼後果。」

數年來，北韓一直遭聯合國安全理事會禁止進行核試與發射彈道飛彈。安理會已加強對平壤當局的制裁。

然而，中國與俄羅斯5月否決美國推動聯合國對北韓實施更多制裁的議案，這是聯合國2006年開始懲罰平壤以來，中俄首度與安理會公開出現分歧。

美國與盟國南韓和日本之後轉而展現武力，包括舉行聯合軍演並部署美國航空母艦與遠程轟炸機，但目前仍未能嚇阻北韓測試武器。

華府智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）資深研究員金杜妍（Duyeon Kim，音譯）說，北韓測試武器可讓平壤當局改進、在某些情況下甚至可以部署新的作戰軍事力量，以在承受常規與核子攻擊時能快速且優先使用核武。

她說：「戰術核武很危險，因為無論是誤判、報復或先發制人，都會一不小心就發動戰爭，並拉低使用核武的門檻。」

巴奇可帕爾多說，北韓再度重啟貿易與旅遊時，可能會持續與中國和俄羅斯站在一塊，且較不會顧慮到與美國和南韓的交涉。

如果平壤當局預期疫情將持續到2024年為真，那麼明年將看到關係持續緊繃。

金杜妍說：「我們可能會看到更多武器測試、文攻武嚇與威脅，直到北韓覺得疫情已經緩和下來，安全到可以恢復談判，並認為已經獲得更多政治籌碼，能取得更大讓步或讓國際模糊承認其為核武強權。」（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1111228