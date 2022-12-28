台灣男子澳洲黑鑽石湖游泳失蹤 遺體已尋獲

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（中央社雪梨28日綜合外電報導）澳洲廣播公司（ABC）網站報導，33歲台灣男子耶誕節在西澳州西南部柯利鎮（Collie）附近的黑鑽石湖（Black Diamond Lake）游泳失蹤，警方已尋獲遺體。

報導中表示，25日耶誕節當天，這名男子與他的伴侶及朋友在黑鑽石湖畔，他下午1時30分左右下水游泳，卻在1小時後被發現失去蹤影，大家遍尋不著之後，向警方報案。

當地出動警方和民眾在湖上划著槳板搜尋他的下落，警方直升機也提供空中支援。

26日搜尋行動持續進行，代理高級警長狄恩（Alan Dean）表示，潛水人員已找到據信是屍體的位置。下午3時，這名男子遺體已從湖中打撈上來。

狄恩表示：「每年這個時候，天氣暖和一些，我們確實看到在湖邊和壩上有很多遊客，我們只想提醒大家要格外小心，清楚自己的游泳實力。」

黑鑽石湖位於柯利河岸小鎮艾倫森（Allanson），地處柯利鎮以西8公里處，是一座1950年代除役的廢棄礦場。近年來，因湖水湛藍而成為熱門IG打卡景點。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1111228