是否賦予原住民國會發言權 澳洲明年舉行公投

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（中央社雪梨28日綜合外電報導）澳洲政府今天表示，明年將決定是否修改憲法，以向長期受苦受難的原住民賦予國會發言權。

法新社報導，擬議中的「國會之聲」（Voice to Parliament）旨在讓澳洲原住民在制定國家政策方面擁有更大的發言權。

1901年生效的澳洲憲法以及任何在政治上具有爭議的變革舉措，都未提及澳洲原住民。

澳洲5月選出的中間偏左政府曾經承諾將就這項議題舉行公投，直到現在才敲定日期。

根據澳洲政府事先發布的講稿，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天稍晚將在昆士蘭州舉行的民俗節慶活動中宣布，將會在「明年」舉行公投。

他將表示：「我也想自豪且明確地重申，我的政府決心在澳洲憲法中，載明原住民的國會發言權。」

艾班尼斯認為，修憲將幫助澳洲「團結一致，並握住原住民朝我們伸出的手」。

倡議組織「澳洲和解」（Reconciliation Australia）說，將其納入憲法意味著，未來上台的政府若想改變主意，原住民在國會的發言權將不會受到影響。

澳洲2500多萬人口中，約有90萬人是原住民。（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）1111228