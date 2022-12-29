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密謀綁架密西根州長 右翼民兵組織成員判刑逾19年

2022/12/29 12:04
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）密謀綁架並意圖殺害美國民主黨籍密西根州州長惠特梅爾的極右翼民兵組織共同領袖克勞夫特，今天被判處19年7個月徒刑，這是此案迄今最重的刑罰。

法新社報導，47歲的克勞夫特（Barry Croft）8月被判有罪，他是2020年企圖綁架惠特梅爾（Gretchen Whitmer）的策劃者之一。他們策劃綁架案除了報復惠特梅爾的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）隔離政策外，還希望煽動內戰。

克勞夫特是此案最後宣判的被告，昨天另1名民兵領袖、39歲的佛克斯（Adam Fox）被判16年徒刑。

根據美國司法部聲明，兩人都被判犯有串謀綁架、串謀使用大規模毀滅性武器等罪名。

這起計畫在策劃初期就遭聯邦執法人員破獲，這個自稱「金剛狼守護者」（Wolverine Watchmen）的團體中有多位線民協助破案。

此案也凸顯武裝右派民兵團體在全美各地帶來日益嚴重的威脅，特別是2020年競爭激烈的總統大選期間。

多個類似的民兵團體參與了2020年1月6日的國會山莊攻擊，支持敗選的川普繼續執政。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1111229

#克勞夫特
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#川普
惠特梅爾
密謀綁架密西根州長 右翼民兵組織首腦判刑16年
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