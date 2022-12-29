太陽系8大行星同時現身 年底前肉眼可觀測

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（中央社倫敦28日綜合外電報導）英國「衛報」（The Guardian）報導，格林威治標準時間（GMT）28日晚間，北半球的民眾可以在夜空中同時觀測到太陽系所有行星，專家稱這是難得一見的天文事件。

屆時地球上的人們將能以肉眼觀測到金星、水星、土星、木星和火星依序出現在北半球天空，從西南方地平線開始向東移動。

而位處於火星和木星之間的天王星，以及土星和木星之間的海王星則需使用望遠鏡才能看見，且直到年底前都能持續觀測。

格林威治標準時間28日晚間，太陽系8大行星彼此距離僅1.5度，行星之間距離最近的時間點將落在29日晚間9時（台灣時間30日清晨5時）。

屆時在西方夜空低處就能看到這些行星，能觀測到最清晰的時間點約為日落後30分鐘，金星會在40分鐘後落下，日復一日直到年底。

義大利虛擬望遠鏡計畫（Virtual Telescope Project）天文學家馬錫（Gianluca Masi）向「新聞週刊」（Newsweek）表示：「這幾個晚上日落後不久，我們能一口氣觀測到太陽系所有行星。這種現象雖偶爾會發生，但也是令人讚嘆的壯觀景象。」

由於水星位於天空明亮處，因此是在沒有望遠鏡放大輔助下最難觀測到的行星，不過可以藉由附近較亮的金星來找出水星。

其餘行星依序向東排列，高掛南方天空的木星比所有星星更亮，預料在午夜時分前都能觀測到。

呈現紅色的火星28日傍晚日落前從東方緩緩升起後，預計整晚都能觀測到，且會比多數星星還要明亮。

每日夜幕低垂後，太陽系第2大行星土星都會呈現金色出現在天空西南邊，直到年底。土星預計將於28日晚間8時登場，屆時月球會以新月型態出現在木星和土星之間。

上一次能在天空中一次觀測到所有行星的時機發生在今年6月。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1111229