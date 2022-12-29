北京放寬防疫規定 亞洲景點準備迎接中國觀光客

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（中央社曼谷/新加坡/雪梨29日綜合外電報導）隨著中國放寬防疫限制，亞洲國家開始準備迎接中國觀光客人潮，儘管部分國家仍抱持謹慎態度，其他國家則準備推出套裝行程，希望趁中國這波報復性旅遊大發利市。

北京政府本週宣布，中國民眾明年1月8日起，海外返國後不需隔離，此舉可望帶動出國旅遊風潮。2019年，中國是全球最大的出境旅遊市場。

法新社報導，中國觀光客一年在全球支出一度達2550億美元，而在疫情期間，來自中國觀光客的消費幾乎停擺，亞洲觀光市場因此出現一個大缺口。中國是泰國和日本等國的最大外國觀光客來源。

根據中國航班訊息追蹤服務提供商「飛常準」（VariFlight）數據，目前往返中國的國際航班只有疫情前的8%，但隨著當局鬆綁防疫限制，航空業者考慮增加航班。

旅宿顧問公司C9 Hotelworks董事總經理巴奈特（Bill Barnett）指出，無疑地，中國是泰國觀光業復甦的引擎。「問題不在會不會，只是多少和多快的問題。」

馬來西亞航空（Malaysia Airlines）和越南廉航越捷航空（VietJet Aviation）表示，他們希望2023年6月前中國航班能恢復至疫情前的水準。新加坡航空和澳洲航空則婉拒提供詳細的目標。

晨星分析師翁程（Cheng Weng音譯）表示，中國航空業者可能自3月底起大幅增加航班，剛好在夏季時間調整季之初。

出手闊綽的中國觀光客湧向世界各地精品店血拼的前景，本週已帶動精品股股價上漲。中國觀光客的大手筆在3500億歐元的全球精品市場，占了21%。

隨著農曆新年假期接近，部分商家開始加緊腳步。農曆新年假期是中國觀光客的旅遊旺季。

新加坡聖淘沙索菲特飯店（Sofitel Sentosa）總經理維泰拉（Cavaliere Giovanni Viterale）表示，該飯店瞄準中國觀光客，推出新年套裝行程，包括火鍋自助餐，以及針對情侶推出的浪漫行程。他說，公司看好中國觀光客將出現「報復性」旅遊。

日本哈多巴士公司（Hato Bus）發言人表示，下月將試行疫情期間暫停的中文巴士行程。公司希望明春前，可以全面恢復。

然而，由於中國疫情升溫，日本對於中國觀光客抱持謹慎態度，自12月30日起要求入境日本的中國旅客提供篩檢陰性證明，一旦檢測陽性，必須隔離7天。

越南目前雖尚未簽發中國觀光簽證，越南西貢下龍大飯店（Saigon Halong Hotel）預期，越南明年第2季起將批准中國人入境。

澳洲奧德賽旅遊（Odyssey Travel）總經理詹姆斯．沈（James Shen）指出，在機票價格高漲的情況下，期待農曆新年期間前往澳洲旅遊的中國觀光客會大幅增加，恐怕是不切實際。

他說：「現在航班依然少，他們會在最後一分鐘訂票…我認為任何真正的反彈，恐怕得等到明年6、7月旅遊旺季。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1111229