一天僅吃兩餐 印尼弱勢家庭未從經濟復甦中受益

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在雅加達販賣即溶咖啡和香菸的法提馬（Fatima），並未從經濟復甦中受惠，生活仍相當貧困，一天只能吃兩餐。中央社記者李宗憲雅加達攝 111年12月30日

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（中央社記者李宗憲雅加達30日專電）在COVID-19疫情及地緣政治的影響下，各國經濟受到衝擊，但印尼今年經濟成長可望達5%以上，政府也對經濟信心十足。但有調查顯示，弱勢家庭未在經濟復甦中嚐到甜頭，生活壓力反而更大。

像是在雅加達曼騰區（Menteng）販賣即溶咖啡和香菸的法提馬（Fatima），她掙的錢只夠一家五口一天吃兩餐，因為米、蔬菜和雞蛋一直漲價，剛上學的孩子又得付學費，房租根本繳不出來。

法提馬坐在人行道上，旁邊躺著睡夢中的3歲大兒子，她向中央社記者說：「自從疫情爆發後，生意就很差，但謝天謝地，我們至少還有飯吃，只是沒多餘的錢能存下來，有時無法付房租，幸好房東很好心，讓我們分期付房租。」

從法提馬的處境可看出，她並未享受到印尼經濟復甦的果實。根據統計，印尼經濟成長率今年第三季達到5.72%，通貨膨脹率5.4%也在可控範圍，印尼央行預測，2022年全年印尼經濟成長可望達到5.4%。印尼「雅加達郵報」（Jakarta Post）報導，這樣的成績得歸功於印尼疫情後重新開放及商品價格上漲。

但法提馬每天仍得在路邊擺攤超過10小時，卻賺不到多少錢，與擔任摩托車司機的先生月收入加起來仍不到300萬印尼盾（約新台幣6000元），無法負擔全家的開銷，她透露，有時候會難過到忍不住留下眼淚。

她說，賣咖啡和香菸的利潤非常少，一包菸只賺2000印尼盾（約新台幣4元），「我們一天只吃兩餐。以前早上7時吃早餐，現在延後到11時才吃，而午餐和晚餐則一起吃，中午就不吃了。」她強調，自己挨餓沒關係，但不能餓到兒子，並說：「重點是孩子有飯吃，因為我能忍受挨餓。」

法提馬希望物價別再上漲，特別是食物。她說：「身為普通百姓，我只希望食材別漲，若價格越來越貴，那我們連吃飯都變得更困難了。」

法提馬一家人的經濟狀況並非特例，聯合國兒童基金會（UNICEF）、聯合國開發計畫署（UNDP）及印尼SMERU研究中心等機構之前公布的一項調查顯示，印尼正陷入「K型復甦」，意指經濟復甦走向兩極，富有家庭正擺脫經濟壓力，但弱勢家庭經濟狀況則停滯不前甚至惡化。

這項調查的研究團隊今年2月至3月採訪全印尼近1萬1000戶不同經濟狀況的家庭，發現收入最高的1/5家庭，收入因疫情下降29%後，已恢復20%，但收入最低的1/5家庭，收入在疫情期間下降37%後，卻僅恢復15%，受到疫情衝擊比較大，恢復也相對緩慢。

印尼SMERU研究中心研究員阿希雅（Athia Yumna）指出，疫情對經濟的衝擊尚未結束，過去幾個月，弱勢家庭面臨的經濟不確定性加劇，她向中央社說：「他們正面臨氣候變遷、俄烏戰爭引發的糧食安全以及不斷上升的物價等問題。」

阿希雅進一步解釋，由婦女主導的家庭、有身障成員的家庭和教育程度較低的父母主導的家庭是最弱勢的族群。另外，因為弱勢家庭資源少，因此也很難找到穩定工作，經濟狀況要恢復到疫情前的水準就會更困難。她說：「印尼政府在努力讓經濟復甦的同時，不應該遺忘弱勢家庭，反而要給更多支持。」

聯合國兒童基金會駐印尼代表薩曼（Maniza Zaman）表示，這項調查「強調社會照顧機制的重要性，以確保政府在為經濟復甦努力的同時，不遺忘任何人並給予支持，這將是能否解決弱勢家庭經濟困難的最大關鍵」。

對法提馬來說，她不在乎印尼經濟成長率有多高，只希望自己的孩子不會餓肚子，且生意能回到疫情前的水準，房租能按時支付。她說：「我沒有從政府拿到任何補助，因為我的戶籍不在雅加達，也不能得到援助，頂多靠一些路人施捨一點錢。」（編輯：郭中翰）1111230

印尼貧富差距嚴重，學者指出，弱勢家庭資源少，因此也很難獲得穩定工作，經濟狀況要恢復到疫情前的水準就會更加困難。中央社記者李宗憲雅加達攝 111年12月30日