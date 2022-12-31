英相新年談話：2023仍有挑戰 政府把民眾擺第一

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（中央社記者陳韻聿倫敦31日專電）英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今天發表預錄新年談話，強調2023年仍有挑戰，但他領導的政府會將民眾優先關切的事項擺第一。

他說，不會假裝所有問題在新的一年將煙消雲散，但強調新的一年將提供英國機會、展現自身最好的一面：英國將持續與烏克蘭同在、對抗俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的暴行，並捍衛自由民主，「無論自由民主在何處遭遇威脅」。

國王查爾斯三世（King Charles III）加冕儀式明年5月6日於西敏寺（Westminster Abbey）舉行，對英國而言別具歷史意義。蘇納克說，迎向新的一年，英國民眾將齊一心志，為所有讓英國偉大的事物感到驕傲。

回顧2022年，蘇納克指出，這是充滿考驗的一年。正當英國自前所未見的全球疫情復甦，俄羅斯對烏克蘭發動野蠻、非法的全面侵略，這對全球造成深刻的經濟衝擊，英國也受影響，「我知道許多人都感受到了」。

他強調，這就是為什麼政府毅然做出艱難、但公正的決定，控制負債。正因如此，政府才有能力協助最脆弱的族群應對高漲的能源費用。

蘇納克10月25日上任。他今天提到，當時承諾將努力不懈解決民眾最關切的問題，而從那時開始，政府也陸續採取果斷行動，包括對國民保健署（NHS）投入規模前所未見的資源，以及打擊濫用移民庇護系統的犯罪組織。

最新民意調查結果顯示，執政黨保守黨在民眾支持度方面落後最大在野黨工黨超過20個百分點。對執政當局而言，新的一年確實充滿挑戰。

在經濟財政方面，英國今年歷經4位財相，10月14日就任的現任財相韓特（Jeremy Hunt）11月發布的財政計畫包含增稅250億英鎊（約新台幣9248億元）、削減300億英鎊開支，以維持財政紀律、控制通貨膨脹。

不過，引發民眾生活和企業營運成本上升的因素，例如能源和原物料價格攀升、供應鏈擾亂，與俄烏戰爭等國際重大事件息息相關。英國政府如何善用跨部會與國際夥伴的力量，最大化運用並進而拓展有限的「操之在我」、化危機為轉機，著實是考驗，但也是英國展現國際影響力的好機會。

另一方面，經濟挑戰催生英國今秋以來一波波要求改善薪資和其他勞動條件的罷工行動，其中以過往對罷工態度相對保守的公務員、教師、醫護人員、急救單位等特別受矚目。

陸、海、空軍都有官兵被緊急調度駕駛救護車，但無權限提供急救照護服務。國防參謀長拉達金（Tony Radakin）上將向政府示警，軍方肩負許多重要任務、必須專注本務；軍方不是可隨時運用的「閒置人力」，常態性把軍方當備胎使用恐怕「有些危險」。

面對來自工會的壓力，蘇納克堅持立場：政府已合理調薪，「過度」調升薪資恐加劇通膨。執政團隊期待隨著時間過去，工會的決心和財務狀況終將無力支撐罷工動能，而一般民眾也會對罷工造成的不便日益不滿。

但寄望一般民眾將槍口一致轉向「吵著要糖吃」的工會顯然不切實際。部分經濟民生支持措施，例如能源補貼，預定明年起逐步退場，政府屆時可能面臨民眾、產業界要求減稅，以及振興投資和就業市場的壓力。

如何在稅務、管控通膨、確保公共服務品質、合理縮減開支、發展基礎建設、刺激經濟成長等課題間取得平衡，並在兩年內即將登場的大選前及時說服選民「縱使不見得討喜，政府終究做了對的事」，高度考驗執政團隊。

英國民眾關切的另一大議題是公衛醫療系統。門診預約和急救等候時間過長是長年積病，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情讓問題更嚴峻。不少分析指出，主要癥結在整個系統的行政管理和資源分配機制缺乏效率。蘇納克新任命的政治顧問、前政治新聞記者佛塞斯（James Forsyth）斷言，相較於能源費用高漲，醫療保健領域蘊藏更大的政治危機。

蘇納克10月在就職演說提到，英國面臨「深刻的經濟危機」；他獲選為保守黨黨魁、英國首相，就是為了「解決問題」，而確保經濟穩定和民眾信心將是政府首要任務。

他強調，他不害怕做艱難決定，也不畏向民眾表明政府的困難；將以實際行動，而非空泛言語團結國家，政府每一個層級都將展現專業、誠信、接受問責。

他誓言打造一個讓人充滿希望，值得今日付出代價的未來。下一次的首相新年談話是否將讓聽眾更具信心直面未來，各界拭目以待。（編輯：陳惠珍/黃自強）1111231