波索納洛卸任前飛離巴西 魯拉：犯錯者當負起責任

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（中央社巴西利亞1日綜合外電報導）巴西左派總統當選人魯拉今天宣誓就職，除了對前總統波索納洛提出尖銳批評，他也矢言要徹底改變路線，以拯救這個飽受飢餓、貧窮和種族主義所苦的國家。

路透社報導，魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在正式接掌政權後向國會發表的講說中表示，民主是10月總統大選的真正贏家，矢言要「維護、捍衛及遵守憲法」、「跟人民一起重建國家」。魯拉去年10月以些微多數擊敗時任總統波索納洛（Jair Bolsonaro），第3度出任巴西總統。

拒絕承認敗選的波索納洛已於12月30日搭乘空軍專機飛往美國，他毫無根據地聲稱大選存在弊端，引發騷亂和政治暴力，撼動這個年輕的民主國家。

魯拉告訴國會議員：「民主是這次選舉的偉大勝利者，克服了…對投票自由最猛烈的威脅，以及最卑鄙的謊言和仇恨運動，這些行為的目的在於操縱和羞辱選民。」

魯拉對波索納洛發出隱晦威脅；當波索納洛2019年宣誓就職時，魯拉因被控貪污罪鋃鐺入獄。

由於波索納洛不再享有總統豁免權，他的反民主言論以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因應方式，都面臨愈來愈大的法律風險。波索納洛搶在交接儀式前離開巴西飛往美國佛羅里達州，以避免受到任何直接法律威脅。

魯拉說：「有人試圖讓國家臣服於他們的個人與意識形態風格，對於這些人我們不存任何報復之心，但我們保證會依法行事。」他說，「犯錯的人會為自己的錯誤負責」，但沒有直接點名波索納洛。

他還指控波索納洛政府未能妥善處理COVID-19疫情，導致超過68萬巴西人死亡，從而犯下「種族滅絕罪」。

他說：「必須調查這場種族滅絕的責任歸屬，絕不能讓相關人士逍遙法外。」

魯拉的執政計畫與波索納洛形成鮮明對比，波索納洛在位4年期間，不僅縱容亞馬遜雨林濫伐、鬆綁槍枝管制措施，且削弱對原住民和少數民族的保護。

魯拉表示，他希望將全球主要糧食生產國之一的巴西變成綠色超級大國。

魯拉上任後已做出第一批決策，重新賦予巴西環境與再生自然資源所（IBAMA）打擊非法砍伐森林的權力，並撤銷一項鼓勵在原住民保護區非法採礦的措施。

他同時解凍挪威和德國提供的數十億美元亞馬遜雨林保護資助，以支持永續發展計；在波索納洛領導下，亞馬遜雨林的森林砍伐率飆至15年來的新高點。

此外，魯拉也撤銷了寬鬆的槍枝政策，這項政策促使巴西擁槍率急劇上升。

他說：「巴西不想要更多武器，而是追求人民的和平與安全。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1120102