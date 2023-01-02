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北韓撤換軍事第2號人物朴正天 軍權僅次金正恩

2023/1/2 20:51（1/2 20:56 更新）
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（中央社首爾2日綜合外電報導）官媒北韓中央通信社（KCNA）1日報導，北韓掌握軍事權力僅次於領導人金正恩的官員、北韓勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天（Pak Jong Chon），已經遭到撤換。

朴正天原本身兼北韓勞動黨中央委員會書記。北韓中央通信社報導，在勞動黨中央委員會上週召開的年度會議上，朴正天被撤職，由李永吉（Ri Yong Gil）接替。報導並未說明原因。

路透社報導，朴正天在2020年底獲拔擢進入勞動黨中央政治局，並晉升元帥，這是僅次於金正恩的軍階。2022年11月，他大力抨擊南韓與美國舉行聯合軍事演習。

平壤會定期調整領導班底，且往往利用年終黨內大會宣布人事改組與重大決策消息。

根據北韓國家電視台的畫面，在勞動黨中央委員會年度會議上，當其他委員對人事案進行舉手表決時，坐在講臺上前排的朴正天低著頭。其後的畫面顯示他的座位已空。

此外，北韓中央通信社2日發布金正恩元旦當天赴祖父與父親陵寢錦繡山太陽宮（Kumsusan Palace of the Sun）訪問的照片中，也不見朴正天身影。不像2022年10月北韓勞動黨建黨77週年紀念日時，金正恩在朴正天陪同下前往錦繡山太陽宮。

北韓勞動黨中央軍事委員會由金正恩擔任委員長，被視為超越北韓國防部、權力最大的軍事決策單位。

金正恩主張北韓應研發新的洲際彈道飛彈及擴大核子武器儲備，以反制美國與南韓，以此為北韓2023年國防戰略重要部分。

朴正天因對北韓的短程飛彈技術發展有功，在2015年至2020年軍階迅速爬升，從1星砲兵司令升至4星上將。

朴正天的繼任者李永吉也是一位擔任過重要職位的資深軍事指揮官，當過北韓參謀總長及國防部長。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1120102

#朴正天
#金正恩
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朴正天
北韓夜射約80發砲彈 抗議美國南韓延長軍演
金正恩
因應北韓威脅 南韓與美商議參與核武計畫演習 北韓核武威脅升溫 南韓警告恐致金正恩政權覆滅
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