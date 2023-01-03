烏克蘭證實跨年夜襲敵營 俄認10個月來最大戰損

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔2日綜合外電報導）烏克蘭今天證實在跨年夜襲擊在東部的俄軍，俄方表示在烏東城鎮馬克耶夫卡折損63名軍人。外媒報導，這是俄國10個月前對烏開戰以來，承認單一事件陣亡人數最多的一次。

綜合法新社和路透社報導，烏克蘭武裝部隊參謀總部在聲明中說，烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）城鎮馬克耶夫卡（Makiivka）的敵軍有多達10個單位的各類型軍事裝備在12月31日被摧毀及受損。

俄羅斯國防部罕見承認有63名俄軍在跨年夜的猛烈爆炸中陣亡，爆炸地點是俄軍作為臨時營房的馬克耶夫卡一所前職業學校。

俄羅斯國防部說，從美國製「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，簡稱海馬士）發射的4枚飛彈攻擊此處，並說有2枚飛彈被擊落。烏克蘭說俄軍約有400死300傷，但親俄官員稱這是誇大。

法新社報導形容，這是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）去年2月24日出兵入侵烏克蘭以來，俄羅斯國防部在這場曠日持久的衝突中通報最多軍人陣亡的一次。

英國廣播公司（BBC）報導也說，這是俄烏戰爭10個月前開打以來，莫斯科當局承認在單一事件陣亡人數最多的一次。

多名俄羅斯軍事部落客說，烏方這波攻擊造成巨大破壞的原因是俄軍將彈藥存放在與營房相同的建築物中，而指揮官原本就知道此處位在烏克蘭飛彈射程範圍內，卻仍將士兵安置在彈藥庫旁，因此這些民族主義部落客要求懲處指揮官。

此外，俄羅斯在新年假期期間，已連續3晚對烏克蘭首都基輔等城市的民用目標發動空襲，烏克蘭今天說，烏軍已擊落最新一波空襲中的所有39架無人機。

烏克蘭官員表示，他們的成功證明了俄羅斯近幾個月來大量發射飛彈和無人機，以摧毀烏克蘭能源基礎設施的戰略逐漸失敗，烏軍加強防空能力見效。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1120103