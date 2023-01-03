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共軍無偵-7連兩天現蹤 日本戰機緊急升空

2023/1/3 14:18
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（中央社東京3日綜合外電報導）日本防衛省1月1日首度確認一架共軍無偵-7無人偵察機，飛越日本沖繩本島與宮古島間空域，1月2日再度確認無偵-7現蹤，日方派出航空自衛隊戰機緊急升空因應。

日本共同社中文網報導，防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）1月1日表示，共軍一架無偵-7（WZ-7）在當天上午至下午通過沖繩本島和宮古島間空域，往返東海和太平洋。這是防衛省首次確認到這款機種飛行。

接著防衛省又在1月2日確認無偵-7往返飛行。防衛省對共軍無人機日益頻繁的活動保持警戒，正在分析飛行目的。

防衛省透露，無偵-7兩天飛行路線基本上相同，都是在進入太平洋後朝西南方飛行，然後在宮古島以南折返，再原路飛返東海。

共軍無人機上次連續兩天通過沖繩本島和宮古島間空域，是2021年8月。

統合幕僚監部1月2日也公布，1月1日確認共軍航艦遼寧艦與其他5艘艦艇組成的編隊，經沖繩本島與宮古島間宮古海峽北上朝東海航行。這6艘共艦是在2022年12月16日經宮古海峽南下進入太平洋。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1120103

#共軍
#無偵7
#無人機
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