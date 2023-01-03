零手續費 日本神社跟店家相互換錢創雙贏

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（中央社東京3日綜合外電報導）日本各銀行對顧客存入大把零錢都會收取手續費，不過，名古屋市一間神社與附近店家想出妙招，過去一年來每月相互兌換彼此所需的零錢與紙鈔，成功創造「零手續費」雙贏局面。

日本東海電視台報導，日本郵貯銀行（Japan Post Bank）從2022年1月17日起，開始針對存入大量硬幣收取手續費，這對一般民眾影響可能不大，但卻一度成為擁有大量硬幣香油錢的小型神社「危機」。

郵貯銀行針對存款中有大量硬幣加收手續費，收費標準是50枚以下不收費、51枚到100枚收費550日圓（約新台幣128元）、101枚到500枚收費825日圓、501枚到1000枚收費1100日圓。

如果超過1000枚硬幣時，每增加500枚加收550日圓手續費。

名古屋市西區的「淺間神社」因位處通勤路線途中，或民眾散步路線的一部分，每天參拜人數眾多，所獲香油錢大多以1日圓、5日圓及10日圓的硬幣為主。

淺間神社方面人員2022年1月時曾表示，手續費增加對他們來說非常吃不消。根據試算，一年下來有可能要負擔近10萬日圓手續費；香油錢一般都是用在神社建物修繕或祭祀等花費。

過了近一年，到了2022年底時，當東海電視台記者再度前往採訪時，淺間神社負責會計的人員說，「真的得救了」，因為附近店家說他們經常需要很多零錢找零給顧客，所以每週都要跑到銀行把紙鈔換成零錢，且每次也都必須支付手續費。

因此，神社方面考量既然雙方到銀行換錢時都要另外花錢，不如尋求一個雙贏的做法。

就這樣，店家跟神社達成協議，每個月彼此換兩次錢，店家可以獲得所需的硬幣，神社也可以把大量硬幣換成紙鈔，這樣的交易當然不用付手續費。神社也把這筆本來要支付給銀行的手續費，用在建物等修繕方面。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1120103