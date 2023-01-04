瓜伊多遭罷黜 美仍不承認馬杜洛為委內瑞拉合法總統

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美國3日表示，仍不承認馬杜洛為委國合法總統，美國仍會維持制裁。圖為馬杜洛於2022年11月30日向媒體發表講話。（路透社）

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）委內瑞拉反對派罷黜作為反對派領袖的瓜伊多並結束瓜伊多領導的所謂過渡政府後，美國今天表示，仍不承認馬杜洛（Nicolas Maduro）為委國合法總統，美國仍會維持制裁。

法新社報導，拜登政府表示，委內瑞拉政府在美國的資產、尤其是國營石油公司的資產，依法仍受反對派為主的委內瑞拉國民議會（National Assembly）管理。本屆國民議會在2015年選出，但遭到馬杜洛的左派政府剝奪權力。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）告訴記者：「我們對馬杜洛的態度沒有改變，他不是委內瑞拉的合法領導人。」

普萊斯說：「我們會持續承認委內瑞拉今天唯一的民選機構，就是2015年選出的國民議會。」

普萊斯表示，現有的制裁「仍然有效」，美國正與國民議會聯繫，了解是否有新的個人、團體或委員會監督政府資產。

委內瑞拉選舉被認為舞弊，經濟危機嚴重，基本必需品短缺之後，美國在前總統川普任內設定2019年推翻馬杜洛的目標。

超過700萬委內瑞拉人逃離家園，其中大部分逃往鄰國，但愈來愈多人冒險跋涉前往美國。

美國4年前承認瓜伊多（Juan Guaido）為臨時總統，當時獲得多數西方和拉丁美洲國家支持。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120104