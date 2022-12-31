4年扳不倒政府 瓜伊多遭委內瑞拉反對派自家罷黜

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（中央社卡拉卡斯30日綜合外電報導）委內瑞拉幾個實力最雄厚的反對黨今天表決，罷黜作為反對派領袖的瓜伊多，此舉象徵由美國所支持的政治博弈以失敗收場。西方當時承認瓜伊多，盼拉下委國總統馬杜洛。

「華爾街日報」報導，出逃海外散居各地的委內瑞拉反對派國會議員透過社媒平台Zoom舉行視訊投票，通過罷黜瓜伊多（Juan Guaido）並結束瓜伊多領導的所謂過渡政府。

瓜伊多領導的過渡政府2019年初成立時獲得以西方為主的60多個國家承認，與總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的政府打對台。但4年下來馬杜洛政府在俄、中與伊朗等國支持下不動如山，瓜伊多的過渡政府卻只剩美國和屈指可數的盟邦相挺。

39歲瓜伊多的臨時總統頭銜與過渡政府，將在2023年1月5日後告終，屆時反對派領袖的職務將由多人分擔。反對派表示會創設一個新的委員會監督原本過渡政府手中握有的國營資產和在英格蘭銀行的金條。

與此同時，一個由各黨派政治代表組成的特別小組將為反對派與馬杜洛政府談判，以期在2024年籌辦自由、公正的選舉。

華爾街日報認為，4年來透過街頭示威、國際制裁和未遂軍事政變等手段都沒法拉下馬杜洛，從而引發反對派內部質變。反對派表示他們的政治聯盟需要不同的策略，才能拯救委國民主。

富含石油資源的委內瑞拉深陷困境。自馬杜洛2013年上台以來，當地陷入政治僵局與毀滅性經濟萎縮雙重打擊，已有700多萬委內瑞拉人外逃，約全國1/4人口；人權組織稱這是美洲有史以來最大的人口外移。

除拉美許多新上台的左派政府外，美國也在俄烏戰爭引發能源價格飆漲後與馬杜洛接觸。拜登政府基本放棄川普時代以金融和石油制裁的施壓，近幾個月美國外交官一直都有與馬杜洛政府的官員會面。

對一些委內瑞拉政情分析家而言，瓜伊多的下場猶如委國反對派遭4年前的盟友拋棄。

川普時期的美國委內瑞拉事務特使艾布蘭（Elliott Abrams）說：「我們應永不放棄重塑民主與支持反對派的機會，但目前看到的情況恰恰相反，很可悲。」

綜合法新與路透社報導，委內瑞拉反對派今天投票通過罷黜臨時總統瓜伊多並解散過渡政府，同時指派一個委員會管理一些委國海外資產，以便在2024年大選前重整旗鼓。

這次罷黜投票是由反對派控制的國民議會（National Assembly）進行，表決結果為72票贊成、29票反對、8票棄權通過罷黜瓜伊多；反對派4個主要政黨有3個支持解散瓜伊多的臨時政府。本屬國會的國民議會目前在委內瑞拉僅具象徵意義，因為馬杜洛後來另設新的立法機構取代國會。

自2019年1月以來，瓜伊多一直是委內瑞拉反對派的門面，他當時援引憲法自任為臨時總統，並獲美國等60多個以西方為主的國家承認，這些國家認為馬杜洛在2018年大選是藉舞弊才得以連任。

委內瑞拉多年來經濟陷入混亂和貧困，食品、藥品和其他必需品普遍短缺，西方將委國的困境歸咎於馬杜洛的威權統治。

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但當前委內瑞拉的國家機制幾乎牢牢控制於馬杜洛之手，包括國家安全部隊，瓜伊多的過渡政府則控制部分海外資產並擁有不少外國大使館，但因4年來始終沒能拉下馬杜洛，以致支持率一落千丈。

美國國家安全會議（US National Security Council）發言人今天表示，美國將繼續支持委內瑞拉反對派、國民議會和過渡政府，「無論它以什麼形式存在」。（譯者：張茗喧、陳亦偉）1111231