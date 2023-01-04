小馬可仕抵中訪問 盼推進經貿投資緩和南海爭議

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（中央社記者陳妍君馬尼拉4日專電）菲律賓總統小馬可仕昨天抵達中國訪問。小馬可仕就職後一改前總統杜特蒂「親中遠美」外交政策，在美中兩大強權間尋求平衡，此行希望推進中國經貿投資，同時緩和菲中南海爭議。

2023年元旦假期剛結束，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）即啟程訪問中國，成為北京當局今年接待的首位外國元首。

中國是小馬可仕上任以來，第一個進行國是訪問的非東南亞國家協會（ASEAN）國家，加上中國防疫措施鬆綁後COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延的疑慮，小馬可仕仍堅持此時訪中，顯示他對菲中關係的重視。

小馬可仕此次有規模龐大的商業代表團隨行。他今天將與中國國家主席習近平會談，並會見國務院總理李克強和全國人大委員長栗戰書。

馬尼拉當局在小馬可仕行前宣布，此行菲中兩國將簽署10到14項協議，涵蓋貿易投資、農業、再生能源、基礎設施、民間關係、海上安全合作等。雙方還將建立外交部各層級的直接溝通管道，避免在南海發生誤會或誤判事件。

中國外交部發言人汪文斌表示，小馬可仕此行「充分體現了中菲兩國對雙方關係的高度重視」。菲國外交部助理部長殷比瑞（Nathaniel Imperial）也說，此行「具重大意義」，預期將為菲中兩國未來5、6年的雙邊關係定調。

小馬可仕行前說，此行將「開啟我們與中國全面戰略合作的新篇章。我們將尋求在農業、能源、基礎設施、科技、貿易和投資及人文交流等領域建立有意義的關係，並擴大我們的合作」。

他表示，期待與習近平會晤。「因為我們正努力將我們的關係軌道提升到更高檔速（higher gear），這可望為我們兩國人民的和平與發展帶來無數展望和大量機會。」

經貿投資方面，馬尼拉更看好中國龐大的市場和消費需求，期盼出口更多農產品到中國。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）家族所在的納卯地區（Davao）被稱為菲律賓榴槤之都。中國駐菲大使黃溪連去年9月在臉書貼文說，中國是全球最大榴槤進口國。納卯地區榴槤「品質上乘又好吃，可望贏得中國榴槤愛好者的心」。

他表示，納卯新鮮榴槤即將獲准「進入擁有14億人口的中國，將惠及數十萬菲律賓果農，也將大大增加民答那峨地區農民收入」。

另一方面，小馬可仕就職後在美中兩國間尋求平衡，美國副總統賀錦麗去年11月訪菲，南海情勢一度升溫。

彭博（Bloomberg）去年12月報導，北京在南沙群島4個島礁進行填海活動。菲律賓國防部2天後表示，馬尼拉當局在南海控制的戰略島嶼附近，監測到中方的活動後，軍方將加強在南海地區的軍事存在。

小馬可仕出訪前說，他期待與習近平討論「雙邊和區域性質的政治安全問題」。

他表示，菲中兩國間的問題「不屬於兩個朋友之間的問題。我們將尋求在我們兩國互利下，解決這些問題」。

小馬可仕這次訪問預計可緩和南海局勢，但他與習近平會晤時，如何表態維護菲律賓南海聲索和主權權利，並為兩國南海油氣開發合作議題解套，將是各界關注焦點。

杜特蒂去年卸任前終止菲中南海油氣開發合作協商。菲國外長馬納羅（Enrique Manalo）後來透露，菲方堅持依據憲法，開發資源6成應屬菲國所有，但北京要求獲得至少49%資源，是協商破裂主因。（編輯：韋樞）1120104