賀錦麗訪菲南海升溫 菲學者：總統訪中後將緩和

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（中央社記者陳妍君馬尼拉24日專電）美國副總統賀錦麗近日訪菲深化兩國同盟，支持菲律賓維護南海主權並與北京抗衡，菲中情勢升溫。菲國學者認為，總統小馬可仕明年初將訪問北京，預計菲中關係會趨緩和。

賀錦麗（Kamala Harris）於20日到22日訪問菲律賓，除了與小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）雙邊會談，還訪問巴拉旺島（Palawan），會見菲國海巡隊員與當地漁民，支持馬尼拉打擊非法捕魚，抗衡北京在南海擴張。

菲律賓中華研究學會23日舉行「菲中關係前景」論壇。學會董事會成員畢特洛（Lucio Pitlo III）接受中央社訪問表示，賀錦麗此行向馬尼拉和北京傳達很多訊息，包括重申華府對美菲同盟及對菲國安全和防務合作承諾，並登上巴拉旺島大型南海巡邏艦，成為美方歷來訪問巴拉旺島的最高層級官員。

菲律賓、中國、台灣、越南等各方在南海存在主權爭議。巴拉旺省是最接近南海南沙群島的菲律賓領土，地理位置重要。

畢特洛說，賀錦麗訪菲前，菲方剛宣布美國將斥資6650萬美元（約新台幣20.74億元），展開「加強國防合作協議」（EDCA）下在3個菲國軍事基地興建設施的計畫。美方也希望在雙方目前同意的基地外，新增5個菲國基地供美軍使用。

他認為，北京了解菲美同盟歷史悠久，但是美方希望新增的菲國軍事基地有2個面向南海爭議海域，另外3處都鄰近台灣，包括卡加延省（Cagayan）兩個地點和伊薩貝拉省（Isabela）一個地點，可能讓中方有所疑慮。

馬尼拉和華府1951年簽定「共同防禦條約」（MDT），至今屆滿71週年。兩國並於2014年簽署EDCA，允許美方安排更多官兵輪駐菲律賓，共用菲國軍事基地、興建軍事設施。

畢特洛說，賀錦麗訪菲前，菲律賓占有的南海中業島上居民聽到自中國占據島礁傳來的爆破聲，菲國海軍還指中國海警從他們手中奪走火箭殘骸，這些事態發展使區域情勢略微升溫。

不過，他表示，小馬可仕明年1月初將訪問北京，「無論中方對賀錦麗的訪問有多惱火，菲律賓和中國將有機會面對面來談」。

畢特洛說，小馬可仕和中國國家主席習近平屆時預計將討論貿易、投資、基礎建設等關鍵議題，並可能涉及糧食安全、再生能源領域合作、合作開發南海油氣等，也會談到南海議題及台灣海峽這個可能爆發衝突的議題。

他認為，小馬可仕將提到美方建設菲國軍事基地議題。「也許小馬可仕總統會向中方再度保證菲律賓的獨立外交政策，以及它期盼為地區和平與秩序做出貢獻」。

前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任內曾擔任總統府發言人的阿貝拉（Ernesto Abella）預期，小馬可仕將與習近平談到南海資源開發及美軍使用菲國基地議題。美方目前聚焦於第一島鏈建設，菲律賓位在第一島鏈上，EDCA基地敏感度很高，「應該有某種溝通機制避免（菲律賓）涉入戰爭」。

菲律賓商工總會會長張孚超（George Barcelon）告訴中央社，小馬可仕訪中第一要務將是推展貿易與商業合作，「希望更多（中國）旅客和投資來到菲律賓」。（編輯：郭中翰）1111124