小馬可仕：菲美共同防禦條約持續協商和演變

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菲律賓總統小馬可仕1日說，菲美共同防禦條約（MDT）持續在協商和演變中。圖為美國副總統賀錦麗（右）11月21日訪菲時與小馬可仕（左）會面。（菲律賓外國記者協會提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年12月1日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉1日專電）菲律賓總統小馬可仕今天說，美方對菲美「加強國防合作協議」（EDCA）提出許多要求和建議，而兩國安全同盟最重要的盟約「共同防禦條約」也持續在協商和演變中。

菲律賓新聞部長辦公室表示，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天出席活動接受媒體訪問時說，菲美共同防禦條約「持續在協商和演變中（under negotiation and under evolution）。我總稱之為演變因為事情正在變化」。

馬尼拉和華府1951年簽定「共同防禦條約」（MDT），承諾任一方本土或在太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公務船舶或飛機遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動因應危險。

兩國並於2014年簽署EDCA，允許美方安排更多官兵輪駐菲律賓，共用菲國軍事基地、興建軍事設施。

小馬可仕說，美方對兩國安全同盟提出「許多要求和建議」，尤其在EDCA下。「所有這些都在研議中，看看什麼真正可行，對保衛菲律賓領土最有用。」

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）11月22日剛結束訪菲行程。小馬可仕說，他與賀錦麗會面時談到菲美安全防務議題，菲方正在研究美方的提議，包括聯合演習及美軍對菲國基地的使用，「我們正在研議中」。

菲律賓國家安全顧問卡羅斯（Clarita Carlos）11月22日說，小馬可仕已指示她領導一個研究小組，以「闡明和檢視」菲美共同防禦條約內容。小組成員包括國家安全會議（NSC）、國防部和外交部官員。

菲律賓軍方指美國希望在EDCA現有的基地外，新增5個菲國軍事基地供美軍使用，包括卡加延省（Cagayan）2個地點、伊薩貝拉省（Isabela）一個地點，還有巴拉旺省（Palawan）、三描禮士省（Zambales）各一個地點。

卡加延省和伊薩貝拉省都鄰近台灣。菲美兩國3月選定卡加延省為年度大型「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演地點之一曾引發關注。

巴拉旺省和三描禮士省則面向菲律賓、中國、台灣及多個東南亞國家聲索的南海爭議海域。曾是美軍最大海外基地之一的蘇比克灣就位於三描禮士省。

賀錦麗訪菲期間除了與小馬可仕雙邊會談，還訪問巴拉旺島，支持菲律賓維護南海主權並與北京抗衡。（編輯：陳惠珍）1111201