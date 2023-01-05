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俄艦大西洋地中海演訓 首搭載極音速飛彈

2023/1/5 11:02
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（中央社莫斯科4日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天派裝有最新「鋯石」（Tsirkon）極音速巡弋飛彈的巡防艦赴大西洋、地中海等地演訓，向西方發出俄國在侵烏戰爭的最新立場。

綜合法新與路透社報導，蒲亭和國防部長蕭伊古（Sergei Shoigu）今天透過視訊會議參與「高希柯夫海軍上將號」（Admiral Gorshkov）巡防艦任務出發前的典禮。

俄國新聞媒體引述蒲亭說：「我確定這種強大的武器能可靠保護俄羅斯免於潛在外部威脅，並有助確保國家利益…我們將繼續拓展武裝部隊的戰鬥潛力。」

他還說，艦上裝備的「鋯石」極音速巡弋飛彈屬「世上絕無僅有」的系統。

蕭伊古說：「此次任務主要重點是和友好國家一起因應俄羅斯所面臨的威脅，並支持區域和平與穩定…演習期間會就部署極音速武器和遠程巡弋飛彈訓練官兵。」

蕭依古指出，高希柯夫海軍上將號將開往大西洋、印度洋和地中海，「裝備鋯石極音速飛彈的這艘巡防艦，可精準有力地打擊海上及陸上敵人」。

蕭依古說極音速飛彈能壓下所有防空系統，這種飛彈的飛行速度是音速的9倍，射程超過1000公里。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在華府被問及俄軍派艦一事時答稱「我們向來不隨政治宣傳伎倆起舞。」

蒲亭揮師入侵烏克蘭超過10個月，迄今未見戰事有結束跡象，已演變成一場殘酷的寒冬砲戰並造成雙方數以萬計士兵死傷。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1120105

#蒲亭
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蒲亭
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