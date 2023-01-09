日本加強防疫 1/12起澳門入境旅客須持陰性證明

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為了強化COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫邊境管制，日本政府9日宣布，12日起從澳門搭機入境日本的旅客須出示上機前72小時內檢測陰性證明，入境後也要接受PCR檢測。中央社記者楊明珠東京攝 112年1月9日

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（中央社記者楊明珠東京9日專電）為了強化COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫邊境管制，日本政府今天表示，12日起從澳門搭機入境日本的旅客也要出示上機前72小時內檢測陰性證明，入境後也要接受PCR檢測。

日本放送協會（NHK）報導，鑑於中國疫情擴大，日本政府上個月30日開始針對來自中國旅客採取臨時的邊境管制措施，本月8日起從中國本土搭機入境日本的旅客必須出示上機前72小時內檢測陰性證明。

日本政府今天表示，本月12日凌晨0時起，從澳門搭機入境日本的旅客也須出示上機前72小時內檢測的陰性證明，入境日本時也要接受PCR核酸檢測。

日本讀賣新聞報導，1月22日春節（農曆新年）前後連假，預料將有旅客從中國本土經由澳門入境，日本政府認為有必要加強邊境管制措施。

日本厚生勞動省（相當於衛生福利部）表示，上個月30日起實施臨時的邊境管制措施，到本月5日為止共針對4895名入境旅客進行檢測，結果有408人確診。（編輯：陳惠珍）1120109