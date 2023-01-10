比利時疑似販毒集團槍擊案 11歲女孩喪生

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（中央社布魯塞爾9日綜合外電報導）比利時官員說，1名11歲女孩今天在槍擊事件中喪生，槍擊事件疑似與比利時港口城市安特衛普猖獗的非法毒品交易有關。

當地警方告訴比利時通訊社（Belga News Agency），攻擊者向梅克桑（Merksem）地區的一間房屋發射子彈，女孩遭流彈擊中喪命。

比利時內政部長佛林登（Annelies Verlinden）推文表示：「1名無辜兒童死亡的可怕悲劇。調查正在進行，但我們將盡一切所能逮捕這些無情的罪犯。」

安特衛普（Antwerp）檢察官辦公室發言人說，目前正在 「調查」與毒品交易的關聯性。

不過，安特衛普市長德威弗（Bart De Wever）告訴比利時法蘭德斯廣播電視台（VRT），槍擊案中遭開火的房屋屬於1個已知參與毒品交易的家庭，這次攻擊似乎是復仇的行為。

他說：「毒品戰爭正在進行，罪犯攻擊其他罪犯的房子。我們已經目睹這一切幾個月了，我一直以來害怕的事情發生了，有1個無辜的受害者，1個孩子。」

就在發生11歲女孩喪命的消息之際，比利時當局將於明天宣布安特衛普港古柯鹼查獲量創下新高紀錄，預計總量超過100噸。

安特衛普港和附近的荷蘭鹿特丹港（Rotterdam）是古柯鹼從拉丁美洲進入歐洲的兩個主要門戶。

隨著毒品交易猖獗，暴力事件也增加。安特衛普檢方說，過去5年，已辦理200多起與毒品走私有關的暴力事件。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1120110